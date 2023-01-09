A autorização ambiental foi obtida, o que é uma ótima notícia para o projeto!

Data de publicação: 9 de janeiro de 2023

O projeto TZEN5 continua avançando!

O desenvolvimento dessa nova linha de transporte Tzen 5, que corre ao longo do Sena, foi sujeito a um procedimento anterior à emissão da autorização ambiental, exigindo a Lei da Água.

A investigação ambiental pública foi, portanto, realizada durante o verão de 2022. Após os pareceres favoráveis do comissário investigador e do CODERST (Conselho Departamental para o Meio Ambiente, Saúde e Riscos Tecnológicos), a ordem de autorização interprefectural foi emitida em 14 de dezembro de 2022.

Isso permite o início do trabalho. Obter essa autorização é uma ótima notícia para o restante do projeto.