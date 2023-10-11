O Tzen 5 em fotos!

Data de publicação: 11 de outubro de 2023

Na feira comercial Busworld em Bruxelas, os futuros ônibus Tzen foram revelados!

Para os projetos Tzen 5 e Tzen 4, o mesmo "material rodante" foi escolhido, ou seja, a geração mais recente de veículos biarticulados 100% elétricos de 24m de comprimento com carregamento terrestre em menos de 5 minutos!

Dois ônibus articulados (24 metros), 100% elétricos e operando em solo, os ônibus Tzen 4, que operarão entre Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes, serão idênticos aos ônibus Tzen 5.

Crédito da foto: ©Ile-de-France Mobilités