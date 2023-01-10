Os trabalhos preparatórios para a construção da linha de ônibus Tzen 5 começaram

Data de publicação: 19 de janeiro de 2023

Como parte do trabalho preparatório para a construção da linha de ônibus Tzen 5, algumas árvores de alinhamento precisam ser removidas. Esse trabalho é essencial para permitir a instalação da faixa exclusiva para ônibus na via.

Móvel, o site se move tomando cuidado para minimizar ao máximo o incômodo causado.

Para levar em conta questões ecológicas, as intervenções são realizadas fora do período de nidificação de aves e morcegos. A madeira das árvores será reciclada.

Para saber mais, baixe as informações do trabalho.