Assista ao terceiro episódio da série "The Tzen 5 told by..." » !

Neste terceiro episódio da série, "Os 5 Tzen contados por..." , nos bastidores do futuro Centro Operacional de Ônibus (COB) ao lado de Ange-Lili Magerand, gerente de projeto do Departamento de Infraestrutura Mobilités da Île-de-France, e do presidente da agência Richez, gerente de projeto.

O verdadeiro coração pulsante da linha do futuro, este centro acomodará os ônibus Tzen 5 e garantirá sua manutenção diária. Projetado em torno de dois eixos fortes – sustentabilidade e desempenho – combina eficiência operacional, estética visual e exemplaridade ambiental.

As obras, que começaram no final de 2024 na Avenue de Lugo, em Choisy-le-Roi, estão avançando rapidamente e fazem parte da transformação dinâmica do distrito, nas proximidades imediatas do trajeto da linha. A entrega do edifício e de seus equipamentos externos está prevista para o final de 2026.

Crédito do Vídeo: ©16PROD