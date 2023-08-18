Uma nova avenida para Ivry-sur-Seine!
Data de publicação: 25 de novembro de 2021
Em Ivry-sur-Seine, a Avenue de l'Industrie foi concluída e aberta para todos no verão!
Essa nova estrada das confluências ZAC Ivry, construída pela SADEV 94, já abriga o local dedicado do futuro T Zen 5 e, assim, fornecerá um serviço ao coração deste novo distrito em construção. Assim que a obra que liga a Avenue de l'Industrie à Place Gambetta for concluída, os ônibus, e em particular a linha 25 que antecipa o T Zen 5, utilizarão a plataforma dedicada.
Enquanto isso, seu paisagismo, sua ciclovia de mão dupla em uma ilha central, assim como suas calçadas largas, já são um deleite para ciclistas, corredores e caminhantes.
Fotos © C. Chigot