Descubra a rota Tzen 5 a partir do céu!

De Paris 13th até Choisy-le-Roi, passando por Ivry-sur-Seine e Vitry-sur-Seine, a linha terá 19 estações no coração de novos bairros passando por grandes transformações.

Esta visão geral destaca o progresso já visível no local dedicado em vários trechos da rota e a transformação urbana realizada ao longo do trajeto.

Ao conectar centros de atividades e instalações públicas, promover a mobilidade ativa e requalificar espaços públicos com novas instalações de paisagismo e ciclismo, o Tzen 5 apoiará e ampliará a dinâmica de transformação em ação no sudeste de Paris.