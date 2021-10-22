A integração urbana e paisagística do Tzen 5 em Choisy-le-Roi

Fileiras de árvores e árvores serão plantadas na continuidade das da Rue Léon Geffroy, na calçada do lado leste, de modo a fornecer duas vagas de estacionamento entre cada uma e na calçada do lado oeste, a fim de proporcionar sombra e conforto aos usuários da calçada e da ciclovia. Espaços serão criados entre certos grupos de bases de árvores para o desenvolvimento de "verdes lounges" (bancos individuais apoiados em paralelepípedos gramados), contribuindo para o embelezamento e melhoria do conforto dos espaços públicos desse setor.

A estação Régnier-Marcailloux*, o terminal sul do ônibus Tzen 5, estará localizada no cruzamento da Rue Régnier, Rue Marcailloux e Avenue de Lugo. A conexão entre o terminal sul da Tzen 5 e o terminal rodoviário (TVM, 393), a T9 e a RER C será feita por um caminho para pedestres pelo distrito Henri Barbusse (em 6 minutos).