A integração urbana e paisagística do Tzen 5 em Choisy-le-Roi
Foque na rota Tzen 5 em Choisy-le-Roi
Mapa sinóptico da linha Tzen5 - seção Choisy-le-Roi
Perspectiva (não contratual) da inserção de Tzen 5 em Choisy-le-Roi © Artélia_Richez Associés
Detalhes da rota Tzen 5 em Choisy-le-Roi
O trajeto da Tzen 5 termina ao sul pela Avenue de Lugo, um eixo de serviço para o centro da cidade de Choisy-le-Roi, com uma primeira estação ao norte da avenida (Docteur Roux *), onde também estará localizado o futuro Centro Operacional de Ônibus Tzen 5 (COB).
O projeto Tzen 5 inclui a reurbanização total da Avenue de Lugo, estradas e calçadas. O tráfego será reduzido para uma faixa em cada direção e o local dedicado será inserido lateralmente. A ciclovia ao longo da rota Tzen 5 continua com o desenvolvimento de uma ciclovia bidirecional ao longo da avenida, e o estacionamento será restaurado de forma pontual, à beira da estrada.
Fileiras de árvores e árvores serão plantadas na continuidade das da Rue Léon Geffroy, na calçada do lado leste, de modo a fornecer duas vagas de estacionamento entre cada uma e na calçada do lado oeste, a fim de proporcionar sombra e conforto aos usuários da calçada e da ciclovia. Espaços serão criados entre certos grupos de bases de árvores para o desenvolvimento de "verdes lounges" (bancos individuais apoiados em paralelepípedos gramados), contribuindo para o embelezamento e melhoria do conforto dos espaços públicos desse setor.
A estação Régnier-Marcailloux*, o terminal sul do ônibus Tzen 5, estará localizada no cruzamento da Rue Régnier, Rue Marcailloux e Avenue de Lugo. A conexão entre o terminal sul da Tzen 5 e o terminal rodoviário (TVM, 393), a T9 e a RER C será feita por um caminho para pedestres pelo distrito Henri Barbusse (em 6 minutos).
* Os nomes das estações ainda não foram decididos até o momento. Eles são indicados apenas em um ingresso temporário.