A integração urbana e paisagística do Tzen 5 em Ivry-sur-Seine

A rota Tzen 5 entra em Ivry-sur-Seine pelo cais Marcel Boyer, onde ficará a estação Bruneseau - Marcel Boyer*. Neste setor, faz parte de um desenvolvimento realizado como parte das operações de requalificação do RD19, por um lado, e da construção do ZAC das Confluências Ivry, por outro. Na verdade, a Île-de-France Mobilités usará apenas materiais leves e de superfície nesse setor, para equipar e vestir as estações.

O ônibus Tzen 5 atenderá o Quai Marcel Boyer e o Boulevard Paul Vaillant Couturier até a Place Gambetta graças a 3 estações localizadas nesta linha. Ao longo deste trecho, o ônibus Tzen 5 utilizará o terreno dedicado construído antecipadamente pelo Departamento Val-de-Marne e pela SADEV 94. De norte a sul, a plataforma é inserida em posição lateral, no lado oeste do cais Marcel Boyer, depois no lado leste no Boulevard Paul Vaillant Couturier até a Place Gambetta, onde ficará uma estação.

Após a futura estação Gambetta*, a Tzen5 servirá a um grande projeto na região, as Confluências ZAC Ivry, apoiadas pela cidade de Ivry e SADEV 94, proporcionando a criação de 19.000 empregos, a chegada de 11 a 14.000 habitantes e a criação de 70 a 80 turmas escolares, uma faculdade com 600 estudantes e um centro universitário. A chegada do Tzen 5 facilitará assim o acesso e o serviço a essa nova e rapidamente transformada área.

Assim como no Boulevard Paul Vaillant Couturier, o ônibus Tzen 5 utilizará o local dedicado criado como parte das operações rodoviárias do ZAC das Confluências Ivry: a "faixa Ciblex" dedicada ao transporte público e o "Le Cours Sud", onde, nessa faixa, o ônibus Tzen 5 circula lateralmente pelo lado oeste. Duas estações estão planejadas neste setor: Maurice Gunsbourg* e Bain*.