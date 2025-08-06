Nova linhaParis > Choisy-le-Roi
O trabalho da COB e o comprimento linear da paliçada
- Relatório de campo sobre o canteiro de obras da COB, julho de 2025
- Foto do painel instalado em junho de 2025
A evolução do local do futuro Centro Operacional de Ônibus (COB) ao longo dos anos - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Relatório de campo - 2025
- 2025 - avenue de France, Pars
- 2025 - Place Farhat Hached, Paris
- 2025 - rue Berlier, Paris
- 2025 - rue Bruneseau, Paris
- 2025 - Rue Berlier, Paris / quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - Cais Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2025 - Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - rue Edith Clavell, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Berthie-Albrecht / quai Jules Guesde Vitry-sur-Seine
- 2025 - vista da ponte ferroviária de passagem, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2025 - vista da ponte de passagem ferroviária, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2025 - vista da ponte de passagem ferroviária, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2025 - impasse des Ateliers, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2025 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2025 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Relatório de campo - 2024
- 2024 - avenue de France, Paris
- 2024 - avenue de France, Paris
- 2024 - Place Farhat Hached, Paris
- 2024 - Place Farhat Hached, Paris
- 2024 - Rue Berlier, Paris
- 2024 - Rue Berlier, Paris
- 2024 - rue Berlier, Paris / quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2024 - Quais d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2024 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine (vista do local dedicado construído antes da fase
- 2024 - lugar Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
- 2024 - Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2024 - Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2024 - Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Confluência Ivry, Ivry-sur-Seine (vista do local dedicado construído antes da fase)
- 2024 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2024 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2024 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Berthie Albrecht, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
- 2024 - Ponte de travessia Ardoines em construção, Vitry-sur-Seine
- 2024 - Ponte de travessia Ardoines em construção, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine (vista do próprio terreno construído antes da fase)
Relatório de campo - 2023
- 2023 - Cais de Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Av. de France, Paris
- 2023 - Confluências ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Confluências ZAC Ivry
- 2023 - Rue E. Cavell, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Gare des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2023 - Linha T3a, Paris
- 2023 - Estacionamento para bicicletas, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2023 - rue Berlier, Paris
- 2023 - rue Bruneseau, Paris
- 2023 - Rue Berlier, 13ª de Paris
- 2023 - ZAC Confluência Ivry, Ivry-sur-Seine
Relatório de campo - 2022
- Dupla de Turnês, 13º de Paris
- Rue Bruneseau, Paris 13th
- Rue Bruneseau, Paris 13th
- Rue Berlier, Paris 13th
- Rue Berlier, Paris 13th
- Boulevard Paul-Vaillant-Couturier, Ivry-sur-Seine
- Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
- Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- Rue Berthie Albrecht, Vitry-sur-Seine
- Rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
- Ponte ferroviária, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Ponte ferroviária, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Zac Gare Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Relatório de campo - 2021
- Place Farhat Hached, 13º de Paris
- Place Farhat Hached, 13º de Paris
- Place Farhat Hached, 13º de Paris
- Rue Berlier, Paris 13th
- Quai Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
- Voie Ciblex, Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- Voie Ciblex, Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- Cours Sud, Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- Cours Sud, Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- Ponte ferroviária, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- ZAC Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Local do futuro Centro de Operações da Cobeira (COB)
Relatório de campo - 2020
- 2020 - Terminal Tzen 5, caminho para pedestres, avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - Terminal Tzen 5, caminho para pedestres, avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - Tzen terminus 5, avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2020 - Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2020 - lugar Gambetta, Ivry-sur-Seine
- 2020 - boulevard Paul Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
- 2020 - quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2020 - quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2020 - rue Bruneseau, , Paris
- 2020 - rue Berlier, Paris
- 2020 - place Farhat Hached, Paris
- 2020 - avenue de France, Paris
Relatório de campo - 2019
- 2019 - Terminal de Marcailloux, Choisy-le-Roi
- 2019 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2019 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2019 - Ponte e estação ferroviária das Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2019 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2019 - rue Berthie-Albrecht, Vitry-sur-Seine
- 2019 - Ponte de Port-à-l'Anglais, Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2019 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2019 - Confluência ZAC Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2019 - boulevard Paul-Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
- 2019 - quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2019 - Paris, rue Berlier, Paris
- 2019 - Place Farhat Hached, Paris
- 2019 - Place Farhat Hached, Paris