A integração urbana e paisagística do Tzen 5 no 13º arrondissement de Paris

O terminal norte da linha, a estação Grands Moulins*, estará localizado no 13º arrondissement de Paris, na Avenue de France, no cruzamento com a Rue des Grands Moulins, permitindo a conexão com a linha RER C e a linha 14 do metrô, bem como o serviço dos centros de atividades da operação Paris Rive Gauche.

Na Avenue de France, a plataforma de ônibus será inserida lateralmente em ambas as direções do tráfego e será mantida com 2×1 faixas para carros. A plataforma de ônibus será inserida lateralmente em ambas as direções do tráfego na avenida, mantendo com 2×1 faixas para carros.

Outra estação será construída nesse setor, a Porte de France*, no cruzamento com os Boulevards des Maréchaux e à direita da Place Farhat Hached, que atualmente está sendo desenvolvida como parte da operação Paris Rive Gauche. Esta estação oferecerá conexão com o bonde T3a e atende as residências e prédios altos do distrito em rápida transformação.

A rota do ônibus Tzen 5 continua na Paris 13th pelo setor Bruneseau, ainda parte integrante da operação de desenvolvimento Paris Rive Gauche. Neste setor, a rota é dissociada: na direção norte-sul circulará pela Rue Bruneseau e na direção sul-norte pela Quai d'Ivry e Rue Jean-Baptiste Berlier.