A rede de ônibus na região será modificada devido à chegada do ônibus T Zen 5? Se sim, quais mudanças são previstas?

No mesmo bilhete que a chegada de um bonde, a chegada do ônibus T Zen 5 nos leva a pensar em uma nova organização da rede de ônibus existente. A reestruturação das linhas de ônibus consiste principalmente em evitar duplicar o eixo T Zen em uma linha grande, oferecer um acesso rápido no ônibus T Zen 5 e, preferencialmente, nos hubs de intercâmbio para multiplicar as possibilidades de viagem (como a estação ERRE) e permitir novos serviços. O estudo para reestruturar a rede de ônibus é liderado pela Île-de-France Mobilités com o apoio dos operadores envolvidos. É assunto de consulta com as autoridades locais, que são chamadas a decidir sobre as rotas e a oferta das linhas de ônibus. As mudanças em termos de rotas serão interrompidas 18 meses antes da data de entrada em serviço do ônibus T Zen 5.