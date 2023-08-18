Que equipamentos haverá nos resorts?

Cada estação terá:

plataformas acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida (rampa de acesso suavemente inclinada, marcações PRM, faixa de conscientização e vigilância);

de assizes;

proteção contra mau tempo;

iluminação;

informações multimodais em tempo real (tempos de espera e distúrbios, alto-falantes para anúncios de áudio);

máquinas para venda de bilhetes de transporte;

vagas de estacionamento para bicicletas, de acordo com as recomendações do plano diretor de bicicletas da Île-de-France Mobilités (SDIV) para o desenvolvimento das estações;

Algumas estações podem ser equipadas com um sistema de proteção por vídeo (os vídeos desses dispositivos não podem ser visualizados em tempo real por um agente de vigilância, mas podem ser visualizados em caso de incidente na estação). Algumas estações também acomodam equipamentos de carregamento elétrico para ônibus (mastros ou braços de recarga).