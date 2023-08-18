Como o tráfego será organizado ao longo da rota do ônibus T Zen 5?

Como parte dos projetos urbanos, grande parte da rede viária existente será reconfigurada e novas vias serão criadas. Mais espaço será oferecido aos pedestres (calçadas mais largas, espaço público agradável, mais passagens para pedestres, etc.), bicicletas (ciclovias, bicicletas, etc.) e transporte público. Dependendo do setor, o número de faixas de tráfego varia conforme as restrições. Foram realizados estudos de tráfego e tráfego para antecipar o tráfego que está prestes a ser comissionado e para estabelecer um novo plano de tráfego adaptado.