Nova linhaParis > Choisy-le-Roi
Quais serão os principais projetos de desenvolvimento planejados no território entre agora e 2030?
Atualizado em
Muitos projetos estão em andamento nos territórios atravessados. Para saber mais, consulte a seção "A rota" ou visite os sites dos diversos projetos:
- Setor Paris: Operação Paris Rive Gauche
- Setor de Ivry-sur-Seine:
Ao longo da rota das Confluências de Ivry
No restante da comuna Zac du Plateau, Zac Gagarine-Truillot
- Setor Vitry-sur-Seine:
Ao longo da rota Zac Seine Gare Vitry, Zac Gare Ardoines
No restante da comuna ZAC Rouget de Lisle, ZAC du domaine du Chérioux
- Setor Choisy-le-Roi:
Ao longo do trajeto Centro da Cidade de ANRU, Projeto Lugo, ZAC du Port
No restante da comuna de Hautes Bornes, Briand Pelloutier, Le quartier des navigateurs