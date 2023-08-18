Por que esse projeto?

De Paris a Choisy-le-Roi, os territórios entre as linhas ferroviárias Paris-Austerlitz e o Sena passaram por mudanças profundas. Áreas industriais estão sendo transformadas para dar lugar a novos distritos urbanos, compostos por atividades produtivas, moradias, escritórios e instalações. Essas transformações estão criando novas e significativas necessidades de viagem, enquanto historicamente a rede de transporte público não foi projetada para atender bairros desse tamanho. Portanto, é necessário apoiar o desenvolvimento desse setor criando um transporte público estruturador.