Desde seu lançamento em 2013, o projeto T Zen 5 tem dado um lugar importante aos ciclistas. No entanto, o projeto conseguiu evoluir para levar em conta o surgimento recente de novas necessidades ciclistas, em particular integrando a rota ciclista do RER, o Coletivo de Bicicletas Ile-de-France, o Coletivo de Bicicletas Île-de-Bicycle, a região de Île-de-France, a região de Île-de-France e a região de Île-de-Region. A linha D2 do RER vélo acabará utilizando as instalações realizadas como parte do projeto T Zen 5, de Choisy-le-Roi até Paris 13. Como o território denso onde o T Zen 5 está integrado possui muitas restrições geográficas, foi necessário e continuará a ser realizado tempo adicional para intercâmbios com múltiplos interlocutores (associações de ciclismo, autoridades locais, etc.), para garantir, a longo prazo, a melhor compatibilidade possível entre as instalações do T Zen 5 e as necessidades do RER vélo.