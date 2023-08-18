Nova linhaParis > Choisy-le-Roi
Qual é a rota do ônibus T Zen 5?
Com aproximadamente 9,5 km de extensão, o ônibus T Zen 5 atenderá 19 estações, conectando Paris a Choisy-le-Roi via Ivry-sur-Seine e Vitry-sur-Seine. De norte a sul, o ônibus T Zen 5 fará o seguinte trajeto:
- Paris 13th: avenue de France, rue Berlier, quai d'Ivry, rue Bruneseau;
- Ivry-sur-Seine: Quai Marcel Boyer, Boulevard Paul Vaillant Couturier, nova estrada criada cruzando as confluências ZAC Ivry da Place Gambetta até Quai Jules Guesde;
- Vitry-sur-Seine: Quai Jules Guesde, Rue Berthie Albrecht, Rue Edith Cavell, Rue Eugène Hénaff, Quai Jules Guesde, Rue Léon Mauvais, Impasse des Ateliers, Nova Ponte sobre os Trilhos da Ferrovia, Rue Léon Geffroy;
- Choisy-le-Roi: avenue de Lugo.
Como parte de um tecido industrial e urbano em transformação, que deve se tornar cada vez mais denso, o ônibus T Zen 5 atenderá as muitas casas, escritórios e instalações existentes e futuras.