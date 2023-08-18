Nova linhaParis > Choisy-le-Roi
Qual é o cronograma do projeto?
- 2013: A consulta foi um momento privilegiado para informação e diálogo entre os atores públicos e todas as pessoas envolvidas no território, para que pudessem dar suas opiniões sobre este projeto.
- 2014-2015: Após a consulta e sua avaliação, os estudos continuaram levando em conta seus ensinamentos.
- 2016: O objetivo da investigação pública foi informar o público e permitir que expressasse suas opiniões e afirmasse seus interesses quanto à utilidade pública do projeto, à compatibilidade dos planos locais de desenvolvimento urbano (PLU) de Choisy-le-Roi e Vitry-sur-Seine, e aos possíveis impactos no meio ambiente. Como resultado dessa investigação, o projeto do ônibus T Zen 5 foi declarado de interesse público.
- 2018/2019: Estudos Preliminares de Design (AVP) para a linha; Estudos de esboços (ESQ) e estudos preliminares de projeto (APS) para o depósito de ônibus.
- 2019: levantamento de parcelas
- 2020: validação do AVP e do acordo de financiamento do estudo do projeto (PRO) para a linha T Zen 5 e as primeiras obras; validação dos estudos preliminares de projeto (APS) para o depósito de ônibus; Preparação do Arquivo de Autorização Ambiental.
- 2021: validação dos estudos preliminares detalhados de projeto (APD) para o depósito de ônibus; Levantamento adicional de parcelas; Lançamento de estudos de projeto (PRO); designação do fabricante do material rodante.
Em andamento:
- Estudos de projeto (conhecidos como "PRO");
- Alguns trabalhos antes da fase (ou seja, realizados pelos proprietários parceiros do projeto, antes do trabalho realizado pela Île-de-France Mobilités no restante da linha);
- Exame do arquivo de autorização ambiental.
Próximos passos:
- investigação ambiental pública (com vista à obtenção de autorização ambiental);
- Trabalhos preparatórios e de concessão;
- Lançamento de contratos de obras;
- Trabalho de desenvolvimento;
- Comissionamento.
Esse cronograma está sendo aprimorado pelos estudos.