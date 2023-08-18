Qual é o cronograma do projeto?

Ônibus

  • 2013: A consulta foi um momento privilegiado para informação e diálogo entre os atores públicos e todas as pessoas envolvidas no território, para que pudessem dar suas opiniões sobre este projeto.
  • 2014-2015: Após a consulta e sua avaliação, os estudos continuaram levando em conta seus ensinamentos.
  • 2016: O objetivo da investigação pública foi informar o público e permitir que expressasse suas opiniões e afirmasse seus interesses quanto à utilidade pública do projeto, à compatibilidade dos planos locais de desenvolvimento urbano (PLU) de Choisy-le-Roi e Vitry-sur-Seine, e aos possíveis impactos no meio ambiente. Como resultado dessa investigação, o projeto do ônibus T Zen 5 foi declarado de interesse público.
  • 2018/2019: Estudos Preliminares de Design (AVP) para a linha; Estudos de esboços (ESQ) e estudos preliminares de projeto (APS) para o depósito de ônibus.
  • 2019: levantamento de parcelas
  • 2020: validação do AVP e do acordo de financiamento do estudo do projeto (PRO) para a linha T Zen 5 e as primeiras obras; validação dos estudos preliminares de projeto (APS) para o depósito de ônibus; Preparação do Arquivo de Autorização Ambiental.
  • 2021: validação dos estudos preliminares detalhados de projeto (APD) para o depósito de ônibus; Levantamento adicional de parcelas; Lançamento de estudos de projeto (PRO); designação do fabricante do material rodante.

Em andamento:

  • Estudos de projeto (conhecidos como "PRO");
  • Alguns trabalhos antes da fase (ou seja, realizados pelos proprietários parceiros do projeto, antes do trabalho realizado pela Île-de-France Mobilités no restante da linha);
  • Exame do arquivo de autorização ambiental.

Próximos passos:

  • investigação ambiental pública (com vista à obtenção de autorização ambiental);
  • Trabalhos preparatórios e de concessão;
  • Lançamento de contratos de obras;
  • Trabalho de desenvolvimento;
  • Comissionamento.

Esse cronograma está sendo aprimorado pelos estudos.