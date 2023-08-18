Qual o lugar que a plataforma T Zen ocupa no espaço urbano?

Fora da estação, a plataforma (ou seja, as faixas dedicadas) do ônibus T Zen 5 tem entre 6 e 7 metros de largura. Dependendo das restrições de inserção e velocidades regulatórias, otimizações dessa pegada podem ser às vezes estudadas. As larguras das plataformas das estações foram adaptadas em relação às previsões de tráfego de passageiros e às restrições de integração. Quando o ônibus T Zen 5 for inserido ao longo das calçadas (e não no meio das faixas de tráfego), as calçadas proporcionarão espaços generosos para pedestres e usuários que aguardam nas estações.