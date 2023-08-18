O tipo de veículo é escolhido? Quais são suas características?

A linha de ônibus T Zen 5 será utilizada por veículos biarticulados de 24m (compostos por três carros), permitindo:

Acessibilidade total;

Conforto para os passageiros: circulação interna, brilho, ambiente, etc. ;

Informações a bordo;

Um projeto que permite a legibilidade da oferta de transporte.

No que diz respeito à motorização, a Île-de-France Mobilités está agora realizando um projeto único na Île-de-France: a aquisição de veículos biarticulados 100% elétricos. Foi com base nessa escolha ambiciosa que o fabricante foi posteriormente escolhido.