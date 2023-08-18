A remoção de vagas de estacionamento pode ser justificada por dois motivos: ou para a inserção da plataforma e estações de ônibus T Zen 5, ou para projetos urbanos onde espaços públicos para modos de transporte ativos ocupam mais espaço. Estudos subsequentes tornarão possível aprofundar essas duas direções. As necessidades das lojas e serviços (entregas, clientes, etc.) e dos moradores locais nos espaços de entrega serão levadas em consideração ao longo de todo o trajeto. Essa reflexão será realizada em conjunto com planejadores e cidades para maior coerência.