Quando o T Zen 5 será colocado em serviço?

A validação dos estudos preliminares de projeto em outubro de 2020, bem como a aprovação do acordo de financiamento para os estudos PRO, aquisições de terras e trabalhos preparatórios, possibilitaram definir o cronograma para o projeto do ônibus T zen 5 em médio prazo. Você encontrará os detalhes dos próximos passos-chave logo acima na seção "Qual é o cronograma do projeto?"

Neste momento, vários elementos importantes ainda precisam ser definidos antes que a data de comissionamento possa ser anunciada, o que depende de muitos fatores, nem todos sob jurisdição da Île-de-France Mobilités. Esses fatores podem ter um impacto muito significativo no cronograma do projeto. Assim, procedimentos ambientais que atendam a uma obrigação legal estão atualmente em andamento e escavações arqueológicas podem se tornar obrigatórias no local do futuro depósito de ônibus. No entanto, uma das especificidades do projeto do ônibus T Zen 5 é que algumas faixas de tráfego para ônibus estão sendo construídas "antes do cronograma" em relação ao trabalho que será realizado pela Île-de-France Mobilités: ou seja, elas são desenvolvidas pelos líderes dos projetos urbanos dos quais participam. Como resultado, a entrega da rota foi escalonada desde 2019, quando a plataforma entre Quai Marcel Boyer e Place Gambetta foi construída. Os corredores criados dessa forma já beneficiam as linhas de ônibus atuais (linhas 25, 125, 180, 325).