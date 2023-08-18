O que é um Zen T?

O ônibus T Zen é um meio de transporte projetado e já testado pela Île-de-France Mobilités, cujas características e qualidade de serviço são equivalentes às de um bonde. Assim, o barramento T Zen é:

Uma oferta e um modo de operação semelhantes às linhas de bonde (capacidade de transporte, venda de bilhetes na plataforma e validação a bordo, velocidade das trocas nas estações, ampla variedade de horários, alta frequência, etc.);

Uma infraestrutura legível, em um corredor de tráfego dedicado (local dedicado), confortável e com prioridade em todos os cruzamentos;

Veículos com design identificável, com grande capacidade, confortáveis e acessíveis a todos, com equipamentos de informação em tempo real;

Estações dedicadas aos ônibus T Zen, que são identificáveis e equipadas com diversas facilidades (informações estáticas e em tempo real para passageiros, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, máquinas de bilhetes, etc.);

Um design específico para veículos, estações, identidade de marca, informações para passageiros, etc.

Além disso, o projeto T Zen 5 será caracterizado por ônibus elétricos ambientalmente amigáveis, de tamanho nunca antes visto em Île-de-France (ônibus biarticulados de 24m de comprimento).