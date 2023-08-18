Por que configurar um ônibus T Zen em vez de um ônibus ou bonde padrão?

A escolha do meio de transporte escolhido (ônibus padrão, ônibus T Zen, bonde ou metrô) é feita de acordo com as previsões de tráfego de passageiros. O projeto deve atender às necessidades de mobilidade no curto, médio e longo prazo, mas o território está experimentando um forte aumento populacional e de empregos. Eventualmente, espera-se cerca de 51.000 passageiros por dia na linha. Essas previsões justificam a implementação de um modo de transporte do tipo T Zen com 24 m de comprimento, mais capacidade do que um ônibus padrão ou articulado. Além disso, esse modo de transporte não exige infraestrutura tão pesada quanto um bonde (sem trilho ou catenária), combinando assim as vantagens da oferta de bonde com a flexibilidade de uma linha de ônibus.