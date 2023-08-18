Quem gerencia e decide sobre o projeto? Qual o papel dos municípios? e Île-de-France Mobilités?

O projeto do ônibus T Zen 5 é liderado pela Ile-de-France Mobilités, que é a gerente do projeto. Os municípios (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi) e os desenvolvedores (SEMAPA, SADEV 94, EPA Orsa e SGP) e o Departamento de Val-de-Marne estão envolvidos em todas as fases do projeto. Os parceiros financiadores (o Estado, a Região da Île-de-France, o Departamento de Val-de-Marne e a Cidade de Paris) também estão envolvidos em cada etapa.