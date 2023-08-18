Como o ônibus T Zen 5 se relaciona com a rede de transporte atual?

O projeto do ônibus T Zen 5 faz parte de um desenvolvimento geral da oferta de transporte no setor Sena Upstream. Fortalecerá e completará efetivamente a oferta de transporte da região ao permitir a conexão com muitas linhas existentes (metrô 14, RER C, T3a, estruturas de linhas de ônibus como TVM e 393) e futuras (metrô 15 do Grand Paris Express, bonde T9 Paris-Orly, reforço da oferta de ônibus).