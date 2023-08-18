Nova linhaParis > Choisy-le-Roi
Quais são os objetivos do projeto?
Os objetivos do projeto do ônibus T Zen 5 são:
- Oferecer um link estrutural para o território, complementar à rede ferroviária (RER C, metrô 14, bonde T3a, bonde T9) e à rede de ônibus (TVM, 393, 103,...).
- Desenvolva uma oferta de transporte confiável, de alta capacidade, acessível e confortável, ajudando a limitar o desenvolvimento do carro particular.
- Apoiar o forte desenvolvimento urbano do setor, respeitando os desafios atuais do uso das estradas: rotas para bicicletas e caminhos para pedestres legíveis e seguros, estacionamento para bicicletas, etc.
- Atender aos principais centros de desenvolvimento atuais e futuros do território.
- Participar do desenvolvimento econômico atendendo empresas já estabelecidas e contribuir para a atratividade do território para futuras empresas.