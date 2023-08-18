Você vai destruir prédios para inserir o ônibus T Zen 5?

A inserção do ônibus T Zen podia, ocasionalmente, levar a demolições parciais ou à aquisição de terrenos não desenvolvidos na borda da via. Aquisições em vários setores foram identificadas, principalmente em Vitry (rue Edith Cavell, quai Jules Guesde, rue Léon Geffroy) e em Choisy-le-Roi (avenue de Lugo e voie de l'Epinette). Uma inspeção de lotes foi realizada em dezembro de 2019 para determinar com precisão as propriedades localizadas no direito de passagem do projeto e confirmar a identidade dos proprietários potencialmente envolvidos pelas aquisições. Um levantamento adicional também foi realizado em março de 2021 para completar essas informações.