A integração urbana e paisagística do Tzen 5 em Vitry-sur-Seine
Foco na rota Tzen 5 em Vitry-sur-Seine
Mapa sinóptico da linha Tzen5 - Trecho Vitry-sur-Seine
A integração urbana e paisagística do Tzen 5 em Vitry-sur-Seine
Perspectiva (não contratual) da inserção do Tzen 5 em Vitry-sur-Seine © Artélia_Richez Associés
Detalhes da rota Tzen 5 em Vitry-sur-Seine
Para entrar na cidade de Vitry-sur-Seine, o ônibus Tzen 5 seguirá o Quai Jules Guesde por uma inserção lateral da plataforma do lado do Sena. Ela atenderá o norte desse setor graças à estação Port à l'Anglais*. Um terreno dedicado será desenvolvido da Rue de la Bain até a Rue Berthie Albrecht, incluindo a reurbanização completa do cais, com a criação de duas faixas de tráfego geral, a continuação da ciclovia bidirecional seguindo o trajeto da Tzen 5 de ponta a ponta (e encontrando nesse setor parte da rota da futura bicicleta RER). uma faixa de estacionamento longitudinal e o reparo das calçadas.
O paisagismo planejado neste setor, como parte do projeto, visa fortalecer a qualidade da paisagem das margens do Sena. Um "vale vegetado" (uma cova rasa de plantas que permite a infiltração direta da água da chuva proveniente do escoamento de superfícies impermeáveis) será construído no nível da ilha central dos dois eixos de tráfego. O alinhamento das castanheiras ao longo do Quai Jules Guesde será preservado como parte do projeto e embelezado com novas plantações para oferecer um caminho sombreado para os caminhos de pedestres, pontuado por vários "salões verdes", bancos de concreto dispostos sobre lajes gramadas.
O ônibus Tzen 5 continuará sua viagem em Vitry-sur-Seine via Rue Berthie Albrecht e Rue Edith Cavell para atender o coração do futuro distrito da ZAC Seine Gare Vitry. A plataforma de ônibus Tzen 5 ficará localizada no lado sul na Albrecht Street e no lado axial na Cavell Street. As estações estão planejadas nesse setor para atender à faculdade construída como parte do ZAC, abrigando e mudando os parques empresariais.
Depois, o ônibus Tzen 5 cruza, atendendo-o por duas estações (Ardoines Centre* e Fusillés*), o setor de troca das Ardoines, pela rue Edith Cavell e depois pela rue Eugène Hénaff para chegar novamente ao Quai Jules Guesde. Neste setor, o ônibus Tzen 5 circulará inicialmente principalmente em um local não sinalizado (no tráfego geral). Uma vez concluída a construção do ZAC de Ardoines, a Tzen 5 será destinada a circular em uma faixa exclusiva nesse setor central.
Diversas obras de paisagismo serão realizadas nesse setor para torná-lo mais confortável e de alta qualidade. Um novo layout de plantas será projetado no nível do espaço, destinado a acomodar a futura estação Ardoines Centre, que agora está opaca e abandonada, a fim de melhorar a qualidade da paisagem e o conforto deste local, que tem como objetivo aumentar muito seu público.
Um shopping de árvores em um campo gramado será criado em toda a parte do canteiro central do Quai Jules Guesde e uma passarela para pedestres ladeada por canteiros perenes e cobertura do solo será disposta na calçada do cais. Uma fileira de árvores será plantada na parte norte do cruzamento da rue Eugène Hénaff / quai Jules Guesde para oferecer um verdadeiro cenário verde a essa futura estação.
A Tzen 5 continuará seu trajeto na Rue Léon Mauvais, onde o estacionamento foi removido e a estrada usada pela Tzen 5 será de mão dupla, na direção da ZAC Gare Ardoines, graças à nova ponte ferroviária (entrega prevista para 2025). Duas estações estão planejadas neste nível (Grande Halle* e Gare Ardoines*), uma das quais será usada para conectar com a Gare des Ardoines (interconexão entre a futura linha 15 do Grand Paris Express e o RER C).
Após cruzar a ponte, a rota Tzen 5 continua em direção a Choisy-le-Roi pela Rue Léon Geffroy. Neste nível, o projeto prevê a restauração de duas faixas de tráfego em cada direção e estacionamento lateral em ambos os lados. O local Tzen 5 está inserido no eixo e uma estação (Voltaire*) será instalada para atender às atividades econômicas ao longo da rua, bem como ao conjunto habitacional Balzac. A ciclovia ao longo da Tzen 5 continua com a construção de uma ciclovia de mão dupla no lado oeste.
Várias novas fileiras de árvores serão plantadas neste setor, substituindo algumas que foram removidas para permitir que a plataforma seja transformada em uma faixa dedicada. Esses alinhamentos, plantados em ambos os lados das ruas, serão organizados de forma a proporcionar duas vagas de estacionamento entre cada árvore e manter uma distância comum com o norte da Rue Léon Geoffroy, localizado na ZAC. Os grandes poços de árvores serão construídos aos seus pés, formando ilhas de vegetação entre os estacionamentos para manter um solo vivo e permeável.
* Os nomes das estações ainda não foram decididos até o momento. Eles são indicados apenas em um ingresso temporário.