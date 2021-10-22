A integração urbana e paisagística do Tzen 5 em Vitry-sur-Seine

O ônibus Tzen 5 continuará sua viagem em Vitry-sur-Seine via Rue Berthie Albrecht e Rue Edith Cavell para atender o coração do futuro distrito da ZAC Seine Gare Vitry. A plataforma de ônibus Tzen 5 ficará localizada no lado sul na Albrecht Street e no lado axial na Cavell Street. As estações estão planejadas nesse setor para atender à faculdade construída como parte do ZAC, abrigando e mudando os parques empresariais.

Depois, o ônibus Tzen 5 cruza, atendendo-o por duas estações (Ardoines Centre* e Fusillés*), o setor de troca das Ardoines, pela rue Edith Cavell e depois pela rue Eugène Hénaff para chegar novamente ao Quai Jules Guesde. Neste setor, o ônibus Tzen 5 circulará inicialmente principalmente em um local não sinalizado (no tráfego geral). Uma vez concluída a construção do ZAC de Ardoines, a Tzen 5 será destinada a circular em uma faixa exclusiva nesse setor central.

Diversas obras de paisagismo serão realizadas nesse setor para torná-lo mais confortável e de alta qualidade. Um novo layout de plantas será projetado no nível do espaço, destinado a acomodar a futura estação Ardoines Centre, que agora está opaca e abandonada, a fim de melhorar a qualidade da paisagem e o conforto deste local, que tem como objetivo aumentar muito seu público.

Um shopping de árvores em um campo gramado será criado em toda a parte do canteiro central do Quai Jules Guesde e uma passarela para pedestres ladeada por canteiros perenes e cobertura do solo será disposta na calçada do cais. Uma fileira de árvores será plantada na parte norte do cruzamento da rue Eugène Hénaff / quai Jules Guesde para oferecer um verdadeiro cenário verde a essa futura estação.