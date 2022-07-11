Ciclismo na Île-de-France: uma visão

O que significa o desenvolvimento da intermodalidade com o ciclismo em termos concretos?

Isso envolve aumentar o número de vagas de estacionamento para bicicletas próximas às estações de trem , com 140.000 vagas criadas em toda a região da Île-de-France até 2030.

Isso significa que equipamentos visíveis, posicionados o mais próximo possível do prédio de passageiros, são atendidos por instalações para bicicletas.

Isso também envolve diversificar os equipamentos com a oferta de estacionamento gratuito e de acesso autônomo, para usuários ocasionais, e armários seguros acessíveis por assinatura (uma assinatura gratuita com uma assinatura anual - nota do editor) para quem gostaria de deixar a bicicleta durante a noite (isso é particularmente interessante para os moradores da Île-de-France que fazem a viagem de bicicleta da estação de chegada até o local de trabalho e então deixam as bicicletas na estação a noite toda).

Desenvolver a intermodalidade e o estacionamento para bicicletas também significa oferecer serviços – armários para guardar capacetes ou capas de chuva, uma estação de inflação, etc. Mas também segurança e presença humana para assinar por curtos períodos. Isso também envolve a criação de estacionamentos de ultra capacidade em grandes estações, aquelas que concentram o máximo número de passageiros diários.