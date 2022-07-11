Ciclismo na Île-de-France: uma visão
Christian Gioria é Vice-Chefe de Intermodalidades e Nova Mobilidade na Île-de-France Mobilités. Na essência, ele é nosso "Sr. Bike"! Intermodalidade, infraestrutura, estacionamento de bicicletas e o papel de uma autoridade organizadora de transportes em termos de ciclismo: ele nos apresenta sua visão de uma Île-de-France mais amigável para ciclistas.
Em termos concretos, qual é o papel da Île-de-France Mobilités em termos de ciclismo?
Christian Gioria : Nosso objetivo na Île-de-France Mobilités épermitir que os residentes da Île-de-France criem a mobilidade que lhes convém, oferecendo uma resposta integrada e global às suas necessidades de transporte.
Metrô, ônibus, bonde, trem ou bicicleta: a ambição é a mesma. Em relação às bicicletas, estamos fazendo nossa parte em termos de estacionamento, serviços e assistência para compras. Também estamos trabalhando em nosso aplicativo móvel para que ele integre cada vez mais esse assunto.
Será que é realmente papel de uma autoridade organizadora de transportes se envolver no desenvolvimento do ciclismo?
O ciclismo é um modo "normal" de mobilidade que deve se conectar naturalmente com outros meios de transporte. Na Finlândia, mesmo com -20 graus, as pessoas andam de bicicleta. Em Sevilha, Espanha, apesar dos 40 graus no verão, as pessoas andam de bicicleta. Ciclar não está ligado a um clima favorável, nem a um espírito da época... É apenas uma questão de política pública. Então, sim, o desenvolvimento do ciclismo está absolutamente dentro do escopo da Île-de-France Mobilités.
Isso significa que amanhã todos nós estaremos pedalando na Île-de-France?
De qualquer forma, agora há uma forte demanda por ciclismo na Île-de-France. Essa demanda é apoiada pela Região da Île-de-France, aliás, com o desenvolvimento da Rede de Bicicletas da Île-de-France, uma rede de 9 ciclovias que conectará os principais centros da região. Até alguns anos atrás, poucas pessoas consideravam o ciclismo para trabalhar. Mas eventos recentes (greves, crise de saúde), aliados ao forte desejo de desenvolver infraestrutura, desbloquearam essa prática. O povo da região da Île-de-France deu esse salto. E duradouro.
Podemos ver isso claramente ao medir os pedidos relacionados aos nossos armários de bicicletas nas estações. Os moradores de Île-de-France querem mais bike parks, mas também melhorias na qualidade do serviço desses armários e até a possibilidade de estacionar diferentes tipos de bicicletas, como bicicletas de carga ou extensas. Estamos muito satisfeitos com esse entusiasmo e tentamos levar em conta essas diferentes necessidades.
Mas se eu trabalhar fora de casa... Não vou atravessar a Île-de-France de bicicleta todos os dias?
Hoje , para chegar ao trabalho, 1 em cada 2 residentes da Île-de-France viaja menos de 9 quilômetros*. E isso é bom! Nove quilômetros é a distância média percorrida por uma bicicleta assistida eletricamente (EAB), como as oferecidas pela Véligo Location.
Mas, acima de tudo, na Île-de-France Mobilités acreditamos no poder da intermodalidade e trabalhamos diariamente para facilitar a combinação de trem / RER + bicicleta para viagens mais longas. E nós medimos isso: 1 em cada 6 assinantes da Navigo que abandonou o carro em favor do trem o fez porque há equipamentos de ciclismo disponíveis na estação próxima à sua casa.
O que significa o desenvolvimento da intermodalidade com o ciclismo em termos concretos?
Isso envolve aumentar o número de vagas de estacionamento para bicicletas próximas às estações de trem , com 140.000 vagas criadas em toda a região da Île-de-France até 2030.
Isso significa que equipamentos visíveis, posicionados o mais próximo possível do prédio de passageiros, são atendidos por instalações para bicicletas.
Isso também envolve diversificar os equipamentos com a oferta de estacionamento gratuito e de acesso autônomo, para usuários ocasionais, e armários seguros acessíveis por assinatura (uma assinatura gratuita com uma assinatura anual - nota do editor) para quem gostaria de deixar a bicicleta durante a noite (isso é particularmente interessante para os moradores da Île-de-France que fazem a viagem de bicicleta da estação de chegada até o local de trabalho e então deixam as bicicletas na estação a noite toda).
Desenvolver a intermodalidade e o estacionamento para bicicletas também significa oferecer serviços – armários para guardar capacetes ou capas de chuva, uma estação de inflação, etc. Mas também segurança e presença humana para assinar por curtos períodos. Isso também envolve a criação de estacionamentos de ultra capacidade em grandes estações, aquelas que concentram o máximo número de passageiros diários.
O que reserva o futuro para a Véligo Location?
A Véligo Location é um verdadeiro sucesso, todo mundo quer manter seu Véligo por mais tempo ! Lançada no final de 2019, nossa bicicleta com assistência elétrica para aluguel já conquistou mais de 95.000 moradores de Île-de-France! Mas isso não me surpreende: um estudo, realizado antes do lançamento, havia estabelecido que 250.000 residentes da Île-de-France estavam muito interessados em tal serviço. Lançar uma frota de 250.000 motos foi irrealista, mas o número de motos Véligo está crescendo. Hoje, temos 20.000 e-bikes clássicas e 1.000 bikes de carga.
A ideia, com a localização de Véligo, é permitir que o maior número possível de residentes de Île-de-France testem suas bicicletas (assistidas eletricamente)... Antes de comprar sua própria e-bike, se necessário, com o apoio do bônus de compra.
* Fonte: ADEME, estudo de serviços de bicicleta de 2019