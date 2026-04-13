Os 4 museus de arte contemporânea mais belos de Paris e sua região
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Paris é uma cidade de museus. Suas coleções de arte contemporânea encantam amantes da arte de todo o mundo que vêm descobrir artistas emergentes e pioneiros da cena internacional. Oficionados ou simplesmente curiosos, selecionamos para você os quatro museus de arte contemporânea mais belos para visitar durante sua visita à Île-de-France.
No programa?
- A Bourse du Commerce
- O Palais de Tokyo
- Fundação Louis Vuitton
- O MAC VAL
#1. Bourse du Commerce: uma amostra da coleção de um dos maiores amantes de arte do mundo
Cercado pelo Museu do Louvre, pela Igreja de Saint-Eustache e pelo rio Sena, o Musée de la Bourse du Commerce está no coração do bairro de Châtelet-les-Halles, em Paris. Sob sua cúpula de vidro e metal estão expostas as obras do colecionador de arte francês François Pinault.
1 colecionador, 10.000 obras e 3 museus
As obras coletadas por François Pinault são exibidas em três locais da Europa : o Palazzo Grassi e a Punta della Dogana (ambos em Veneza) e a Bourse du Commerce, em Paris.
Transformado pelo arquiteto japonês Tadao Ando em 2021, a Bourse du Commerce foi inicialmente o apartamento de Catarina de Médici no século XV, um mercado de trigo e uma bolsa de valores no final do século XIX, antes de se tornar um dos museus de arte contemporânea mais vanguardistas da capital.
Como chegar à Bourse du Commerce de transporte público?
2 rue de Viarmes, 75001 Paris
- Metrô 1 : Estação Louvre-Rivoli + 5 minutos a pé
- Metrô 4 : estação Les Halles + 4 minutos a pé
- Metrô 7, 11, 14 : estação Châtelet + 8 min a pé
- RER A, B, D : Estação Châtelet - Les Halles + 5 minutos de caminhada
#2. O Palais de Tokyo: simplesmente o maior museu de arte contemporânea da Europa
No Palais de Tokyo, não há molduras douradas nem rótulos austeros. Eleito o maior centro de arte contemporânea da Europa, o edifício Art Déco continuou a quebrar os códigos desde sua inauguração em 1937.
Lá dentro? Um espaço de exposição para passear livremente, eventos, oficinas e conferências, uma livraria, um clube (o Yoyo), restaurantes, uma oficina de micropublicação e até uma residência para artistas.
Combine suas visitas com uma visita ao Museu de Arte Moderna, a poucos passos de distância
O edifício abriga dois museus. Na ala oeste, o Palais de Tokyo, e a leste, o Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. A oportunidade de matar dois coelhos com uma cajadada só, durante sua visita ao 16º arrondissement.
Bom saber: as duas entradas são separadas por um pátio chamado "a cúpula", pelos experientes skatistas que, todos os dias, vêm treinar perto da fonte e pela escultura monumental "La France" de Antoine Bourdelle.
Como chegar ao Palais de Tokyo de transporte público?
11 Avenue du Président Wilson, 75116, Paris
- Metrô 9 : estações Iéna e Alma Marceau, as duas estações mais próximas da entrada
- RER C : Estação Pont de l'Alma, atravesse a ponte para chegar ao museu
#3. A Fondation Louis Vuitton: o novato no quarteirão dos museus parisienses
O museu Fondation Louis Vuitton está localizado no coração do Bois de Boulogne, no 16º arrondissement de Paris, desde 2014.
Projetado pelo arquiteto americano Frank Gehry (1929-2025), a quem devemos o Museu Guggenheim em Bilbao, Espanha, e a Cinémathèque française em Paris, entre outros, o edifício da Fondation Louis Vuitton é uma obra por si só.
Um conjunto de vidro ultramoderno que flutua acima das árvores da floresta, oferecendo aos visitantes uma vista deslumbrante de Paris.
O que esperar em ambientes fechados?
O museu reúne obras da coleção permanente da Fundação ou exposições temáticas e temporárias que invariavelmente colocam a arte moderna e contemporânea em destaque.
Egon Schiele, Mark Rothko, Basquiat, Matisse, Cindy Sherman, Calder e Annette Messager já passaram por suas paredes.
Mas não só isso, a Fondation Louis Vuitton abriga arte em todas as suas formas : eventos, performances, exibições, bailes...
Como chegar à Fondation Louis Vuitton?
8 Avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75116 Paris
- Metrô 1 : Estação Les Sablons + 15 minutos a pé ou ônibus 244 em direção à Fondation Louis Vuitton (parada Fondation Louis Vuitton)
- Metrô 1 e 2 e RER A : estação Charles-de-Gaulle - Étoile, pegue a saída 2 e pegue o ônibus da Fondation ( gratuito com ingresso no museu). Ele circula a cada 20 minutos na 44 avenue de Friedland 75008, Paris
#4. O MAC VAL: holofote na cena artística francesa
Vitry-sur-Seine não é o primeiro endereço que vem à mente quando se pensa em "arte contemporânea", e ainda assim.
Inaugurado em 2005 nos arredores de Paris, o MAC VAL (ou Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne) é:
- 4000 m² de espaço de exposição
- Um auditório
- Um centro de documentação
- Um restaurante
- Estúdios/moradias para artistas residentes
- E tudo cercado por um jardim público de 10.000m2
Um ótimo histórico.
Venha descobrir a criação francesa dos anos 1950 até hoje
Um museu municipal com o selo Musée de France, o MAC VAL é inteiramente dedicado à criação francesa desde 1950. Longe das multidões dos museus estrelas parisienses, o MAC VAL é um espaço público movido por uma convicção real: tornar a arte acessível a todos.
Possui 2500 obras em sua coleção e oferece exposições temporárias e eventos ao longo do ano. Christian Boltanski, Tatiana Trouvé, Kader Attia, Agnès Varda, Gina Pane, assim como artistas emergentes : todos foram exibidos no MAC VAL.
Bom saber : durante os cinco anos de fechamento do Centre Pompidou para reformas, parte de suas coleções será exibida no MAC VAL.
Como chegar ao MAC VAL de transporte público?
Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine
- Linha 7 ou Bonde T3 até a estação Porte de Choisy + Bonde T9 até a parada MAC VAL
Dica : escolha sua rota de acordo com o ponto de partida com a calculadora do aplicativo oficial de transporte da Île-de-France.