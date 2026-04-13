1 colecionador, 10.000 obras e 3 museus

As obras coletadas por François Pinault são exibidas em três locais da Europa : o Palazzo Grassi e a Punta della Dogana (ambos em Veneza) e a Bourse du Commerce, em Paris.

Transformado pelo arquiteto japonês Tadao Ando em 2021, a Bourse du Commerce foi inicialmente o apartamento de Catarina de Médici no século XV, um mercado de trigo e uma bolsa de valores no final do século XIX, antes de se tornar um dos museus de arte contemporânea mais vanguardistas da capital.