Île-de-France Mobilités: viva os Jogos de Paris 2024 pelo transporte público

Com 500.000 espectadores por dia de competição olímpica, 25 locais de competição a serem atendidos na Île-de-France e a ambição de permitir que todos possam viajar 100% de transporte público, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 estão sendo preparados.

Aplicação para todas as suas viagens, bilhete de transporte específico, mapa de transporte... Encontre todas as informações práticas nesta página.