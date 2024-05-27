Île-de-France Mobilités: viva os Jogos de Paris 2024 pelo transporte público
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 estão se aproximando rapidamente. Para se preparar o melhor possível, você encontrará nesta página: informações práticas, figuras-chave, visuais para baixar e tutoriais em vídeo para entender e explicar como a rede Île-de-France funciona durante o período da competição.
Transporte da Île-de-France em figuras-chave
Em números: a rede de transporte público na região de Île-de-France
- 9,4 milhões de viagens diárias
- 2.122 km de rede ferroviária
- Segunda rede ferroviária mais movimentada do mundo, depois de Tóquio
- 4ª rede mais longa do mundo
- 2ª rede mais densa depois de Londres
- Linhas de ônibus de 1900
- 10.700 ônibus e ônibus em circulação
- 14 linhas de bonde
- 13 linhas de trem e RER
- 16 linhas de metrô
- 4 novas linhas de metrô em construção
Transporte público em constante evolução
2- Como usá-lo: se locomover de transporte público durante os Jogos de Paris 2024
Com 500.000 espectadores por dia de competição olímpica, 25 locais de competição a serem atendidos na Île-de-France e a ambição de permitir que todos possam viajar 100% de transporte público, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 estão sendo preparados.
Aplicação para todas as suas viagens, bilhete de transporte específico, mapa de transporte... Encontre todas as informações práticas nesta página.
Transporte Público Paris 2024: uma aplicação para todas as suas viagens
Com a aplicação multilíngue "Transport Public Paris 2024":
- Calcule sua rota até os locais de Paris 2024 hoje mesmo
- Receba informações de tráfego adaptadas aos seus sites favoritos
- Compre seu ingresso em uma versão desmaterializada (a partir de junho)
- No dia, verifique sua rota em tempo real
Passe Paris 2024, o bilhete de transporte específico para os Jogos de Paris 2024
Econômico, desmaterializado e prático : o passe Paris 2024 é o pacote para viajar à vontade em Paris e sua região durante os Jogos Paris 2024.
Residentes da Île-de-France: durante os Jogos de Paris, nada muda para vocês
Durante os Jogos de Paris 2024, as tarifas do transporte público estão aumentando na Île-de-France. O objetivo é financiar o reforço da oferta de transporte vinculada aos fluxos excepcionais de passageiros. Um aumento que não afetará os residentes de Île-de-France.
3- Viaje leve com o aplicativo Île-de-France Mobilités
Um aplicativo, várias formas de usá-lo. Descubra todas as nossas dicas e tutoriais para simplificar sua vida em nossa rede.