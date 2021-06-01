Travaux d'été 2023 sur les lignes de métro
Publié le
On fait le point sur les travaux d'été sur vos lignes de métro.
Travaux sur les lignes: des calendriers pour se repérer
Pour permettre aux voyageurs de se repérer facilement et de prévoir leurs trajets en fonction des jours de travaux, des calendriers informatifs seront affichés en gares et stations et les calculateurs d'itinéraires seront mis à jour !
Ligne 4
Dans le cadre de l'adaptation et la modernisation de la ligne et des stations, la ligne 4 sera fermée à plusieurs reprises au fil des prochains mois:
- Du 19 avril jusqu'au 20 juillet inclus, sauf le 13 juillet : fermeture les soirs à partir de 22 h 15 du mercredi au jeudi inclus,
- Les 18 juin, 2 et 23 juillet : le dimanche matin jusqu'à midi,
- Du 9 au 11 juin inclus : la ligne seraentièrement fermée entre les stations Montparnasse (terminus provisoire) et Bagneux-Lucie Aubrac. Des bus de remplacement circuleront dans les deux sens entre les stations de Denfert-Rochereau et Bagneux–Lucie Aubrac.
- Du 13 août au 17 août inclus : le trafic sera également interrompu entre les stations Porte de Clignancourt et Barbès - Rochechouart.
Ligne 5
Les travaux de modernisation de la ligne 5 ont commencé en mars et prendront fin en octobre 2023. Ils consistent en la rénovation des enduits des voûtes situées entre les stations Gare de l’Est et Jacques Bonsergent, soit 5 000 m² de rénovation pour prévenir des risques d'infiltration !
Conséquences sur le trafic de la ligne 5
Après une première partie des travaux réalisée de nuit, une deuxième partie, de jour, nécessitera :
- Du 19 juillet au 11 août : la fermeture de la ligne entre les arrêts Gare du nord et la station République.
Un plan de transport alternatif sera proposé aux voyageurs.
Ligne 6
L'emblématique ligne 6 du métro parisien fait peau neuve ! Depuis la mi-janvier 2023, des rames de métro MP89 rénovés en provenance de la ligne 4, arrivent sur la 6 pour remplacer les anciens modèles (MP73) qui circulent depuis les années 1970 !
Une dizaine de MP89 transformés seront en service d'ici à la fin de l’année. Le déploiement se poursuivra jusqu'en 2026 et au total, 47 rames circuleront sur la ligne.
En parallèle, l’adaptation des infrastructures et la modernisation des installations se poursuivent, comme le renforcement de la voie, le perfectionnement de la signalisation ou encore la migration du système de pilotage.
Conséquences sur le trafic de la ligne 6
Pour permettre ces travaux d'envergure qui optimiseront les trajets des voyageurs, le trafic sera interrompu :
- Du 22 juillet au 27 août inclus : entre les stations Nation et Bercy.
Un plan de transport alternatif est proposé aux voyageurs.
Ligne 7
Cet été, les aiguillages, des appareils de voie qui permettent de soutenir la circulation des trains et assurer leurs bifurcations en toute sécurité, vont être renouvelés station Porte de la Villette.
Leur renouvellement a pour objectif de maintenir leur bonne disponibilité dans le temps et assurer un meilleur service sur l’ensemble de la ligne 7.
Conséquences sur le trafic de la ligne 7
En raison des travaux :
- Du 20 juin au 12 juillet 2023 : seront menés les travaux préparatoires du chantier sans aucun impact sur le réseau,
- Du 13 au 18 juillet 2023 inclus : la ligne 7 sera fermée 24 h/24 de La Courneuve 8 mai 1945 à Gare de l'Est (terminus provisoire).
Un plan de transport alternatif est proposé aux voyageurs entre les stations La Courneuve 8 mai 1945 et Stalingrad.
Ligne 9
Fermeture totale de la ligne le 3 septembre
Préalablement à la mise en ligne d'un nouveau système de conduite en février 2024, une interruption de trafic est prévue sur l'ensemble de la ligne :
- Le 3 septembre 2023.
De nouvelles interruption seront prévues fin 2023 et en 2024 pour qualifier progressivement le système et permettre des essais globaux d’exploitation. Ce système de conduite permettra de renforcer le niveau de sécurité et d’améliorer la régularité des trains.
Un plan de transport alternatif est proposé aux voyageurs.
Ligne 11
Dans le cadre des travaux de prolongement du métro 11, la ligne sera fermée à plusieurs reprises durant l'été :
- Du 20 décembre au 28 septembre 2023 : les soirs à partir de 22 h du mardi au jeudi inclus,
- Les dimanches 9, 30 juillet et 27 août 2023 : la ligne sera fermée. Une navette de substitution est mise en place entre Porte des Lilas et République. Un renfort de la ligne 105 entre Porte des Lilas et Mairie des Lilas est également mis en place.
Les voyageurs sont invités à se reporter sur les lignes de métro, bus, RER et tramway en correspondance.
Ligne 12
Dans le cadre du récent prolongement de la ligne 12 jusqu’à la station de Mairie d’Aubervilliers (mai 2022), des travaux sont effectués à Porte de la Chapelle. Pourquoi ? La station n’étant plus le terminus de la ligne 12, trois appareils de voie* sont à supprimer.
- En conséquence, la ligne sera fermée entre Front Populaire et Jules Joffrin du 2 au 8 août 2023 inclus.
Un plan de transport alternatif est proposé aux voyageurs.
*Les appareils de voies sont tous les éléments qui supportent le train. Ils sont composés d’éléments fixes (ballasts et traverses) et d’éléments mobiles (les aiguillages, qui permettent au train de bifurquer).
Ligne 13
Dans le cadre de l’arrivée du nouveau métro MF19 sur la ligne 13, des travaux d’adaptation de la sécurité incendie vont être réalisés à Porte de Saint Ouen pour maintenir un bon niveau de sécurité dans la station.
- En conséquence, la station Porte de Saint Ouen sera fermée du 19 juillet au 18 août inclus. Les trains de la ligne 13 continuent de circuler pendant cette période, sans marquer l’arrêt à la station Porte de Saint Ouen.
Un plan de transport alternatif est proposé aux voyageurs.
Ligne 14
En raison des travaux de préparation du prolongement de la ligne 14 du métro et de modernisation pour l’arrivée des trains MP14 à 8 voitures, le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne :
- Jusqu'au 27 juillet 2023 : à partir de 22 h le trafic est interrompu tous les lundis, les mardis, mercredis et jeudis soir (à l’exception du mercredi 21 juin) ;
- Les dimanches 11 juin et 9 juillet : la ligne sera fermée jusqu’à 16 h.
- Le samedi 24 et dimanche 25 juin, samedi 15 et dimanche 16 juillet, et samedi 29 juillet au vendredi 11 août inclus : la ligne est fermée toute la journée.
Un plan de transport alternatif est proposé aux voyageurs.
Prolongement de la ligne 14 vers Aéroport d'Orly et Saint-Denis Pleyel
En effet, dans le cadre du prolongement de la ligne 14 vers Aéroport d’Orly et vers Saint-Denis Pleyel, le système de pilotage automatique des nouveaux métros doit être modernisé sur la ligne existante. Et déployé, sur la ligne prolongée.
La ligne accueillera 1 million de voyageurs par jour en 2024 ! Les premiers essais des trains auront également lieu courant 2023 jusqu’à la mise en service du prolongement.