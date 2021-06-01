Ligne 5

Les travaux de modernisation de la ligne 5 ont commencé en mars et prendront fin en octobre 2023. Ils consistent en la rénovation des enduits des voûtes situées entre les stations Gare de l’Est et Jacques Bonsergent, soit 5 000 m² de rénovation pour prévenir des risques d'infiltration !

Conséquences sur le trafic de la ligne 5

Après une première partie des travaux réalisée de nuit, une deuxième partie, de jour, nécessitera :

Du 19 juillet au 11 août : la fermeture de la ligne entre les arrêts Gare du nord et la station République.

Un plan de transport alternatif sera proposé aux voyageurs.