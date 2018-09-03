133 projets de prolongements ou de nouvelles lignes en Île-de-France
133 projets de prolongement ou de renouvelles lignes de Train, Métro, Tram, Bus
D’ici 2022, 13 projets de prolongements ou de nouvelles lignes de train, métro, tramway verront le jour. Concernant les bus, ce sont 120 nouveaux projets prévus pour 2018.
- Une nouvelle ligne de métro (ligne 15 Sud) et 4 lignes prolongées (4, 11, 12 et 14)
- 4 nouvelles lignes de tramway (9, 10, 12 et 13) et 3 lignes prolongées (1, 4 et 3b)
- Une ligne de RER prolongée (RER E à l’Ouest)
- 120 projets de nouvelles dessertes bus sont à l’étude pour une mise en place en 2018
