2018 débute sous le signe des changements pour les voyageurs franciliens

Les changements opérés en 2018 pour les voyageurs sont résumés dans les articles ci-dessous.

Navigo Jour : un nouveau titre de transport de proximité adapté aux déplacements de banlieue à banlieue répondant à une demande des associations d’usagers

Tarif réduit accessible à tous les seniors du Val-de-Marne

Dédommagement des voyageurs du RER A et du RER B à partir du 10 janvier 2018

Vianavigo devient une plateforme de référence pour l’accessibilité

« Tous ensemble pour le covoiturage » : l’opération se poursuit en 2018