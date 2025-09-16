Transports franciliens : derrière les travaux, une révolution du quotidien

En écho aux préoccupations de la Semaine européenne de la mobilité pour des transports accessible à tous et aux objectifs de développement durable internationaux, Île-de-France Mobilités s'est engagée dans une révolution historique des mobilités collectives dans toute la région, en commençant par les tarifs et la billettique.

Deux tarifs pour se déplacer partout où vous voulez

Imaginez, avant le 1ᵉʳ septembre 2025, 50 000 tarifications différentes s’appliquaient pour les trajets en Île-de-France. Aujourd’hui, deux tarifs uniques donnent accès à toute la région :

un ticket à 2 € pour un trajet en bus ou en tramway

pour un trajet en bus ou en tramway un ticket à 2,50 € pour un trajet en métro, train ou en RER

Que vous viviez à Fontainebleau ou à Saint-Denis, que vous vous déplaciez en banlieue ou au centre de Paris, la mobilité se met au service de l’égalité, le prix reste le même pour tout le monde.

Et parce que la mobilité n'est pas un luxe, mais un droit, Île-de-France Mobilités, la Région et les départements proposent des tarifs pensés pour s'adapter aux situations et besoins de chacun.