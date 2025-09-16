Transports franciliens : derrière les travaux, une révolution du quotidien
C’est la rentrée. Les travaux ont battu leur plein tout l’été avec leur lot de grimaces, mais aussi de bonnes nouvelles. Ces chantiers, bien qu’inconfortables à court terme, annoncent des améliorations concrètes pour les trajets de millions de voyageurs :
- Nouvelles lignes et prolongements pour réduire vos temps de trajet
- Matériel roulant modernisé pour des voyages plus confortables
- Connexions renforcées entre territoires auparavant isolés
Des transports qui transforment bien plus que vos déplacements
Les transports en commun sont un levier puissant pour améliorer la qualité de vie, protéger l’environnement, renforcer la justice sociale et l’égalité des chances (rien que ça). Ils façonnent notre accès à l'emploi, aux études, aux soins, aux loisirs et à nos proches.
Et en ce mois de septembre, des temps forts nous invitent à faire le bilan sur leur impact sur notre société :
- La Semaine européenne de la mobilité (du 16/09 au 22/09) : qui défend cette année une mobilité “pour tous” : plus équitable, abordable et accessible.
- La Semaine du développement durable (du 18/09 au 08/10) : centrée sur la réalisation de l’Agenda 2030, ce plan en 17 objectifs de l’ONU pour un avenir plus juste et plus vert, dans lequel les transports jouent un rôle incontournable (34 % des émissions de gaz à effet de serre nationales proviennent des transports en France en 2023).
- La Rentrée du transport public(du 16 au 22 septembre) : chaque année, les réseaux de transports collectifs, les collectivités et leurs partenaires et les usagers se réunissent dans toute la France pour discuter d'une mobilité plus durable et accessible à tous. Cette année, les réflexions se tourneront vers les jeunes et les étudiants, et leur accès à la mobilité.
Deux titres, deux tarifs, une multitude de destinations et plus d’équité pour vos déplacements
En écho aux préoccupations de la Semaine européenne de la mobilité pour des transports accessible à tous et aux objectifs de développement durable internationaux, Île-de-France Mobilités s'est engagée dans une révolution historique des mobilités collectives dans toute la région, en commençant par les tarifs et la billettique.
Deux tarifs pour se déplacer partout où vous voulez
Imaginez, avant le 1ᵉʳ septembre 2025, 50 000 tarifications différentes s’appliquaient pour les trajets en Île-de-France. Aujourd’hui, deux tarifs uniques donnent accès à toute la région :
- un ticket à 2 €pour un trajet en bus ou en tramway
- un ticket à 2,50 € pour un trajet en métro, train ou en RER
Que vous viviez à Fontainebleau ou à Saint-Denis, que vous vous déplaciez en banlieue ou au centre de Paris, la mobilité se met au service de l’égalité, le prix reste le même pour tout le monde.
Et parce que la mobilité n'est pas un luxe, mais un droit, Île-de-France Mobilités, la Région et les départements proposent des tarifs pensés pour s'adapter aux situations et besoins de chacun.
Prolongements et nouvelles lignes : quand les transports de demain réparent les erreurs du passé
Les nouvelles lignes et les prolongements ne sont pas de simples traits sur une carte : ce sont des ponts entre les territoires, du gain de temps au quotidien, des opportunités d'emploi, d'études et de loisirs, pour des millions de personnes.
Pendant des décennies, la petite et la grande couronne ont été les grandes oubliées des politiques de transport. Aujourd’hui, le réseau se développe, s’adapte et répare les erreurs d’urbanisme du passé, pour une mobilité plus équitable dans toute la région.
Quelques exemples emblématiques :
Image 1 sur 5
- La ligne 14 : relie depuis 2024 Saint-Denis à l’aéroport d’Orly, du nord au sud de l'Île-de-France, avec un métro automatique, climatisé et rapide (il passe toutes les 85 secondes en heure de pointe).
- Le RER E : apporte depuis 2024 une alternative au RER A, souvent saturé en heure de pointe, avec de nouveaux arrêts entre Saint-Lazare et Nanterre-La Folie. Il continuera sa course un peu loin vers l'ouest francilien, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), à l'horizon 2027.
- La ligne 15 sud (en cours) : simplifiera, dès la fin de l’année 2026, les trajets de banlieue-banlieue avec une rocade de 75 km autour de Paris (finalisée à horizon 2031 après l’ouverture des tronçons ouest et est).
- Ligne 18 (en cours) : Orly, Massy, Saclay, Versailles, cette nouvelle ligne automatique connectera les pôles d'innovation aux zones résidentielles, pour dynamiser l'emploi et la formation du sud de l'Île-de-France. La mise en service commencera par un premier tronçon à l'ho
- Le tram T12 : traverse l’Essonne et améliore la mobilité locale dans le département depuis 2023, en reliant des quartiers auparavant isolés à des gares et zones d’activités.
Une offre de transports qui couvre tous les territoires
L'Île-de-France, c'est une mosaïque de paysages et de modes de vie : de la forêt, des pavés, des vignes, une capitale, des zones urbaines denses, de grands monuments et de tout petits villages. Pour que chacun puisse se déplacer, le réseau doit savoir s'adapter à cette diversité.
Transport à la Demande : le bus, mais seulement quand vous en avez besoin
Dans près de 70 zones de grande couronne, le Transport à la Demande (TàD) fonctionne comme un bus que vous réservez selon vos besoins. Au prix d'un ticket standard (2,50 €), il relie les communes éloignées aux gares, centres-villes et services essentiels.
Des services qui s'adaptent à votre rythme de vie
Travailler tôt, rentrer tard, sortir entre amis… La vie ne s’arrête jamais, et les transports non plus :
- Bus de soirée: Le dernier train est arrivé ? Le bus vous attend pour finir votre trajet.
- Descente à la demande : Après 22 h, demandez au conducteur de vous déposer au plus près de votre destination, même entre deux arrêts.
Un réseau qui s'adapte à tous les voyageurs
Île-de-France Mobilités investit massivement pour que le réseau de transports soit vraiment accessible à tous.
Femmes enceintes, personnes âgées, parents avec poussette, touristes avec bagages, passager en fauteuil roulant ou personne en situation de handicap : nous travaillons pour que le réseau transporte tous les Franciliens dans leur vie quotidienne.
Et les progrès sont tangibles :
- + de 300 gares rendues accessibles depuis 2016 (soit 95 % du trafic)
- 100 % des lignes de tramway sont accessibles en Île-de-France
- 540 lignes de bus et cars sont accessibles en Île-de-France dont 100 % des lignes parisiennes depuis 2010
- 2,4 milliards d’euros investis depuis 2016
Des transports plus propres pour un air plus respirable
Dernier point, et pas des moindres : les mobilités collectives sont un des leviers le plus puissant quand il est question de bilan carbone et d’amélioration de l’environnement, notamment en ville.
Diminution du nombre de voitures, flotte de bus 100 % propre, ingénierie pour diminuer l’émission de particules fines et de CO2 : mieux vivre en Île-de-France, c’est aussi mieux y respirer et changer nos habitudes, pour contrôler l’emballement du thermomètre.
Et ça, ça passe par des investissements concrets, notamment du côté des bus :
- D'ici à la fin 2025, la fin du carburant diesel grâce au carburant HVO, une alternative végétale au diesel
- En 2029, 100 % des 10 500 bus et cars du réseau seront à 0 émission de CO2 grâce à l'électrique et au Biognv
En Île-de-France, les transports en commun ne se contentent plus de relier des points sur une carte : ils réduisent les inégalités, ouvrent de nouvelles opportunités, protègent l’environnement et améliorent concrètement la vie de millions de personnes.
Qu’il s’agisse de tarifs plus justes, de lignes étendues, de services sur-mesure ou d’une flotte plus propre, chaque avancée trace la voie vers une mobilité plus durable, plus accessible et plus équitable pour tous.