Journées européennes du patrimoine 2022 : on vous dépose ?
Journées européennes du patrimoine : quand l’extraordinaire s’ouvre à tous
Traverser l'Île-de-France pour 4 euros maximum*, c'est bien. Mais traverser l'Île-de-France pour découvrir des lieux merveilleux d'ordinaire fermés au public, pour 4 euros maximum*, c'est mieux !
Les 17 et 18 septembre 2022 se dérouleront les 39e Journées européennes du patrimoine : et cette année encore, profitez-en pour vous en mettre plein les yeux - tout près de chez vous, ou carrément à l'autre bout de la région, car pendant ces 2 jours, ce sont plusieurs centaines de lieux, souvent inédits, qui vous ouvrent leurs portes.
Des exemples de visites exceptionnelles ?
- Les coulisses du chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, à Paris (75)
- L’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement, à Versailles (78)
- La maison de Jean Cocteau, à Milly La Forêt (91)
- Un poste d'aiguillage ferroviaire, à La Défense (92)
- Le site de maintenance et de signalétique de Chanzy de la RATP, à Montreuil (93)
- Une centrale de géothermie, à Ivry-sur-Seine (94)
- Une forge qui n'avait pas été rallumée depuis sa fermeture, en 1998, à Herblay-sur-Seine (95)
Deux jours pour s’émerveiller... et valoriser le patrimoine durable
Pour cette édition 2022 des Journées européennes du patrimoine, c'est la thématique du patrimoine durable qui a été retenue. Objectif : mettre en lumière les initiatives qui permettent de concilier la restauration du patrimoine culturel et la préservation des ressources naturelles.
Une préservation des ressources naturelles qui passe aussi par la pratique de mobilités responsables.
Par vous, qui prenez les transports en commun, pratiquez le covoiturage, le vélo ou l'autopartage. Et par nous, Île-de-France Mobilités, en accélérant la mise en circulation de matériels toujours plus propres !
Et le reste de l’année alors ?
Deux jours exceptionnels en septembre, c'est merveilleux. Mais saviez-vous que, tout au long de l'année, le patrimoine culturel francilien continue de s'ouvrir à vous, grâce aux avantages culture de votre passe Navigo ?
Véritable passe culturel, votre Navigo vous fait bénéficier de tarifs réduits, dégressifs (voir gratuits) auprès de plus de 300 partenaires culturels en Île-de-France !
Quand le patrimoine se raconte sur votre ligne : Hapi !
Et pour profiter encore plus des lieux exceptionnels de l'Île-de-France... sans dévier de votre trajet habituel, téléchargez vite l'appli mobile Hapi.
Châteaux, monuments, musées ou maisons d'artistes, parcs et forêts ... en quelques clics, l'application vous emmène à travers l'espace et le temps avec plus de 700 courtes histoires historiques.
Alors, quelle porte pousserez-vous, ce weekend ?
* Tarif valable pour tout billet origine-destination vendu au carnet. Le tarif à l’unité est 5€. Les billets origine-destination au départ ou à destination de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ne sont pas soumis à ces tarifs