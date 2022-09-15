Journées européennes du patrimoine 2022 : on vous dépose ?

Journées européennes du patrimoine : quand l’extraordinaire s’ouvre à tous

Traverser l'Île-de-France pour 4 euros maximum*, c'est bien. Mais traverser l'Île-de-France pour découvrir des lieux merveilleux d'ordinaire fermés au public, pour 4 euros maximum*, c'est mieux !

Les 17 et 18 septembre 2022 se dérouleront les 39e Journées européennes du patrimoine : et cette année encore, profitez-en pour vous en mettre plein les yeux - tout près de chez vous, ou carrément à l'autre bout de la région, car pendant ces 2 jours, ce sont plusieurs centaines de lieux, souvent inédits, qui vous ouvrent leurs portes.

Des exemples de visites exceptionnelles ?