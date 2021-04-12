Actualités similaires

Pour acheter votre ticket par SMS, valable sur vos lignes 282, 480, 482, 483 et Licorne, envoyez BUS et le numéro de la ligne au 93100
Lot mot clé évolue pour l'achat des ticket SMS sur le territoire Seine Grand Orly
Fini le SEINEORLY au 93100 !
A présent, envoyez BUS et le numéro de votre ligne sans espace au 93100 pour acheter votre ticket SMS :
- BUS282 pour la ligne 282
- BUS480 pour la ligne 480
- BUS481 pour la ligne Licorne
- BUS482 pour la ligne 482
- BUS483 pour la ligne 483
Le numéro de téléphone ne change pas, seul le mot clé évolue.
Pas de monnaie ?
- 2,50€ + coût éventuel du SMS pour les abonnements mobiles ne comprenant pas les SMS illimités (prix du ticket débité sur votre facture téléphonique)
- Valable 1 heure sans correspondance
- Service disponible avec les opérateurs Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free
Bon voyage sur vos lignes de bus Ile-de-France Mobilités !