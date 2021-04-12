Actualités similaires

Lot mot clé évolue pour l'achat des ticket SMS sur le territoire Seine Grand Orly

Fini le SEINEORLY au 93100 !

A présent, envoyez BUS et le numéro de votre ligne sans espace au 93100 pour acheter votre ticket SMS :

BUS282 pour la ligne 282

BUS480 pour la ligne 480

BUS481 pour la ligne Licorne

BUS482 pour la ligne 482

BUS483 pour la ligne 483

Le numéro de téléphone ne change pas, seul le mot clé évolue.