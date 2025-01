Vélizy Vallées

La ligne 264 assure un lien intercommunal essentiel entre Versailles, Buc, les Loges-en-Josas et Jouy-en-Josas. De plus, elle connecte les zones d’activités de Buc et des Loges-en-Josas aux gares de Versailles Chantiers (RER C, Transilien N et U) et Jouy-en-Josas...