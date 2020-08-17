Votre rentrée en transports
Sans (RER) A B C D E, pas d'alphabet. C'est la rentrée, des millier d'enseignants et d'écoliers reprennent le chemin de l'école grâce aux transports en commun.
Sans train de 6h50, pas d'expresso de 8h01. C'est la rentrée, des milliers de commerçants reprennent leur activité grâce aux transports en commun.
Sans bus au départ, pas de chantier qui redémarre. C'est la rentrée, des milliers de salariés retrouvent leur activité grâce aux transports en commun.
Sans métro de 23h59, pas de prolongations. C'est la rentrée, des milliers de Franciliens peuvent profiter de leurs soirées grâce aux transports en commun.
Covid-19 : restons mobilisés pour une rentrée en toute sécurité
Afin que la rentrée se passe au mieux, chacun doit être acteur et agir à son niveau.
Nous mettons tout en œuvre pour que les déplacements se passent dans les meilleures conditions. Le nettoyage des gares et des véhicules est doublé, avec des produits détergents et virucides :
- au moins deux actions quotidiennes de désinfection sont effectuées en plus du nettoyage habituel dans les métros, trains et trams ;
- un nettoyage doublé d’une désinfection approfondie est effectué chaque nuit ou chaque jour dans les dépôts pour l’intégralité des bus avec des produits virucides (par pulvérisation ou nébulisation), complété par un nettoyage concentré sur les surfaces de contact en journée.
Vous pouvez aussi agir en respectant les gestes barrières qui sont primordiaux pour que chacun puisse aborder la rentrée sereinement :
- portez obligatoirement un masque pour la sécurité de tous ;
- lavez-vous les mains avant d’entrer sur le réseau de transports et lorsque vous en sortez ;
Rappel des gestes barrières : port du masque, lavage des mains, tousser ou éternuer dans votre coude ou un mouchoir, utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-le directement à la poubelle, saluez sans se serrer la main et évitez les embrassades.
- privilégiez les modes de paiement sans contact pour vos titres de transport ;
- évitez de voyager aux heures de pointe dans la mesure du possible ;
- maintenez au maximum le télétravail lorsque cela est possible ;
- pensez aux mobilités alternatives qui peuvent être adaptées pour certains de vos trajets.
Un réseau de transports unique pour répondre à vos besoins
La crise sanitaire a eu un fort impact sur la fréquentation des transports en commun mais en moyenne sur les années passées, ce sont 9,5 millions de déplacements quotidiens qui étaient effectués en transports en commun en Île-de-France ! Le réseau de transport est aussi un moteur pour l’emploi des Franciliens : 100 000 personnes travaillent à son bon fonctionnement.
Chaque année, pas moins de 4,6 milliards de voyageurs empruntent le réseau dont les chiffres ci-dessous rappellent l’ampleur :
- 1 800 km de métro, train et tramway :
- 1 500 lignes de bus ;
- 14 lignes de métro, 4 en construction, et 3 prolongées ;
- 9 lignes de tramway, 4 en travaux ;
- 13 lignes de train et RER.
Pas la peine de compter les bus ou les métros, cela vous prendrait beaucoup de temps alors on vous dit tout ! Ce sont environ 10 000 bus qui circulent sur le réseau d’Île-de-France, plus de 1200 rames de train/RER, plus de 700 rames de métro, et plus de 250 rames de tram. Bref, de quoi voyager sur tout le territoire.
Et parce que comme vous, le réseau de transport évolue, des travaux importants ont lieu pour étendre encore le réseau en plus de l’entretien des équipements existants.
Vous pouvez retrouver tous les projets sur la page dédiée :
Des services qui peuvent vous être utiles
Parce que votre trajet ne se limite pas au train, métro bus, de nombreux services sont disponibles sur le réseau francilien. Dans quel but ? Améliorer votre confort en rendant les transports plus accessibles, et en favorisant l’utilisation de solutions de mobilités complémentaires :
- de nombreux Parcs Relais et Parkings à vélo près des gares d'Île-de-France pour faciliter l'accès aux transports ;
- 200 espaces de micro-working sur tout le réseau pour vous permettre de travailler ;
- desTransports à la Demande afin de desservir les territoires peu denses et les connecter facilement sur les modes « lourds » comme les trains ou les métros ;
- le covoiturage notamment disponible via l'application Vianavigo,
- Enfin, le service de location de vélo à assistance électrique Véligo Location, qui poursuit son développement un an après son lancement.
Pour que vous puissiez voyager sereinement, l'accent est aussi mis sur la sécurité avec plus de 900 agents de sûreté et médiation, d’équipes de cyno-détection (interventions sur les colis suspects), ou encore avec la mise en place du numéro d'urgence 31 17 disponible sur tout le réseau.
Réseau de transport et services, pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée :
A bientôt sur le réseau !