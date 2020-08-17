Votre rentrée en transports

Covid-19 : restons mobilisés pour une rentrée en toute sécurité

Afin que la rentrée se passe au mieux, chacun doit être acteur et agir à son niveau.

Nous mettons tout en œuvre pour que les déplacements se passent dans les meilleures conditions. Le nettoyage des gares et des véhicules est doublé, avec des produits détergents et virucides :