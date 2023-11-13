Zugänglichkeit: eine mobile Île-de-France für alle
Was ist Barrierefreiheit in öffentlichen Verkehrsmitteln? Es soll den Zugang zu kollektiver Mobilität ermöglichen, die es jedem ermöglicht, sich unabhängig zu bewegen.
Die Zugänglichkeit eines Netzes bedeutet Investitionen, Arbeiten, Reibungen mit der Realität der bestehenden Infrastrukturen, Vorschriften und Initiativen zur Förderung der Autonomie aller auf den Linien.
Um die Realität der Zugänglichkeit im öffentlichen Nahverkehr in der Region Paris heute und vor allem morgen zu messen und die Ambitionen der Île-de-France für einen öffentlichen Mobilitätsdienst zu verstehen, der wirklich allen offen steht, lesen Sie unser Dossier: Barrierefreiheit: eine mobile Île-de-France für alle.
Was können Sie in diesem Ordner lesen?
- Wie plant man eine 100% barrierefreie Reise?
- Zahlen zur Erreichbarkeitin unserem Netzwerk
- Was ist ein barrierefreies Transportmittel ?
- Fokus auf Barrierefreiheit und ihre vielen Gesichter
- Zoom auf den komplexen Fall der Pariser Metro
- Entdecken Sie Initiativen, die die Autonomie im öffentlichen Nahverkehr in der Region Île-de-France fördern
