Zugänglichkeit: eine mobile Île-de-France für alle

Was ist Barrierefreiheit in öffentlichen Verkehrsmitteln? Es soll den Zugang zu kollektiver Mobilität ermöglichen, die es jedem ermöglicht, sich unabhängig zu bewegen.

Die Zugänglichkeit eines Netzes bedeutet Investitionen, Arbeiten, Reibungen mit der Realität der bestehenden Infrastrukturen, Vorschriften und Initiativen zur Förderung der Autonomie aller auf den Linien.

Um die Realität der Zugänglichkeit im öffentlichen Nahverkehr in der Region Paris heute und vor allem morgen zu messen und die Ambitionen der Île-de-France für einen öffentlichen Mobilitätsdienst zu verstehen, der wirklich allen offen steht, lesen Sie unser Dossier: Barrierefreiheit: eine mobile Île-de-France für alle.

Was können Sie in diesem Ordner lesen?