Änderungen zur Erleichterung des Reiseverkehrs für Reisende in der Region Paris
Die Änderungen, die 2018 für Reisende vorgenommen wurden, sind in den folgenden Artikeln zusammengefasst.
Navigo Jour: ein neuer ticket für den Nahverkehr, der an den Verkehr von Vorort zu Vorort angepasst ist und einer Nachfrage von Nutzerverbänden entspricht Ermäßigter Tarif für alle Senioren im Val-de-Marne zugänglichVianavigo wird zu einer Referenzplattform für Barrierefreiheit"Alle zusammen für Fahrgemeinschaften": Der Betrieb wird 2018 fortgesetzt