Île-de-France Mobilités setzt sich für die Luftqualität ein

Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs

Île-de-France Mobilités hat einen Plan zur Erneuerung des rollenden Materials mit dem Kauf oder der Renovierung von mehr als 700 Zügen gestartet, damit alle unsere Züge komfortabel sind, mit Videoschutz ausgestattet sind und alle Standards des modernen Komforts eingesetzt werden. Die neuen Züge sind umweltfreundlicher und verbrauchen 20 % weniger Energie, dank eines Systems zur Rückgewinnung der beim Bremsen erzeugten Energie und dank der Klimatisierung und Heizung, die automatisch an die Anzahl der Passagiere an Bord angepasst werden.

Ersatz von Dieselbussen durch Elektro- und Biogasbusse

Bis 2020 werden 2000 Elektro- und CNG-Busse bestellt. Ziel ist es, bis 2025 100 % umweltfreundliche Busse in allen dicht besiedelten Gebieten der Region einzusetzen, was den schrittweisen Einsatz von mehr als 5.000 sauberen Bussen, Biogas oder Elektrobussen, erfordert.

Studie zu Busemissionen unter realen Verkehrsbedingungen

Seit Juni 2018 messen Île-de-France Mobilités und Airparif die Abgase verschiedener Busse in der Region Paris (verschiedene Motortypen) unter realen Betriebsbedingungen (im Umlauf und mit Fahrgästen). Auf diese Weise wird es möglich sein, den Nutzen der von Île-de-France Mobilités durchgeführten Politik zur Verbesserung der Luftqualität für die Einwohner der Ile-de-France zu messen.

Vervielfachung der Park-and-Ride-Anlagen

Um den Einwohnern der Ile-de-France zu helfen, ihr Auto stehen zu lassen, hat Île-de-France Mobilités bis 2021 die Schaffung von 10.000 zusätzlichen Park-and-Ride-Plätzen in der Nähe von Bahnhöfen ins Leben gerufen.

Verstärkung des massiven Busangebots

Um das Reisen mit dem Bus zu erleichtern, hat Île-de-France Mobilités bereits 650 Linien in der gesamten Region verstärkt. In diesem Jahr sind weitere Versorgungsverstärkungen geplant. Ziel: ein dichtes Busangebot, das an die Bedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France angepasst ist.

Erstellung sicherer

FahrradschließfächerÎle-de-France Mobilités stellt Véligo-Fahrradschränke in den Bahnhöfen der Île-de-France bereit. 7.000 Plätze stehen bereits in 149 Bahnhöfen zur Verfügung und mehr als 3.000 zusätzliche Plätze sind finanziert oder im Bau. Ziel ist es, bis 2025 50.000 Plätze zu erreichen.

Einführung von Véligo Location und Schaffung einer Kaufhilfe

Seit September 2019 verfügt die Ile-de-France mit 10.000 verfügbaren Elektrofahrrädern über den weltweit größten Langzeitverleih von Elektrofahrrädern (VAE). Ziel ist es, die Nutzung von Fahrrädern zu fördern, insbesondere für das Pendeln. Um die Umstellung der Einwohner der Ile-de-France auf Elektrofahrräder zu fördern, hat Île-de-France Mobilités außerdem eine Kaufbeihilfe von bis zu 500 € für E-Bikes und Lastenfahrräder ohne elektrische Unterstützung eingeführt, die seit dem 1. Dezember 2019 gekauft wurden. Die Prämie für elektrisch unterstützte Lastenfahrräder kann bis zu 600 € betragen.

Verstärkte Unterstützung für Fahrgemeinschaften

Fahrgemeinschaften sind eine Lösung, um weniger Autos auf die Straße zu bringen, weniger Staus zu verursachen und eine bessere Luftqualität zu erhalten. Um dies zu fördern, setzt sich Île-de-France Mobilités dafür ein, die Zahl der für Fahrgemeinschaften reservierten Plätze in den Park and Ride zu erhöhen. Um den Zugang zum Mitfahrgelegenheitsangebot zu erleichtern, integriert der Routenplaner ViaNavigo jetzt zusätzlich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln einen Suchmodus "Fahrgemeinschaften". Darüber hinaus werden Fahrgäste und Fahrer finanziell unterstützt.

Förderung der sanften Zirkulation

Die Region hat einen neuen Regionalplan für das Radfahren verabschiedet: Ziel ist es, die Einwohner der Ile-de-France in den Sattel zu bringen und die Praxis bis 2021 mit 2 Millionen Fahrten pro Tag zu verdreifachen. Die Region und Île-de-France Mobilités werden gemeinsam 100 Mio. EUR mobilisieren.