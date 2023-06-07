Ähnliche Nachrichten

I. Abonnieren oder erneuern Sie den Imagine R-Pass und/oder die ScolR-Karte Ihres Kindes.

Für den imagine R-Plan> Abonnieren Sie den imagine-R-Plan

Für die Scol'R-Karte> Scol'R-Karte abonnieren

Das Departement Seine-et-Marne bietet Unterstützung bei der Finanzierung des Imagine R-Pakets und der Scol'R-Karte. Zögern Sie nicht, sich bei Ihrer Abteilung auf der Website https://seine-et-marne.fr/fr/aides-transport-scolaire oder telefonisch unter 01 64 14 77 77 zu erkundigen

Wussten Sie schon? Das Paket imagine R junior ist kumulativ und wird zu 100% von Île-de-France Mobilités erstattet, wenn Ihr Kind eine Scol'R-Karte besitzt.

Wir erzählen Ihnen hier mehr!