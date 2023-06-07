Ähnliche Nachrichten

I. Abonnieren oder erneuern Sie den Imagine R-Pass Ihres Kindes.
Für den imagine R-Plan> Abonnieren Sie den imagine-R-Plan
Das Departement Yvelines bietet Unterstützung bei der Finanzierung des Imagine R-Pakets an. Zögern Sie nicht, sich bei Ihrer Abteilung auf der Website https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/aide-aux-transports-scolaires oder telefonisch unter 01 39 07 77 13 zu erkundigen.
II. Abonnieren oder erneuern Sie die Schulkarte für reguläre Linienbusse, die als Optile-Karte Ihres Kindes bekannt ist.
Die Schulbuskarte für reguläre Linien gilt für eine tägliche Hin- und Rückfahrt während der Schulzeit zwischen Wohnung und Schule, die auf den Linien des betreffenden OPTILE-Unternehmens durchgeführt wird.
Die Schulbuskarte für regelmäßige Linien ermöglicht auch eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen der Schule und dem Ort des Mittagessens.
So bewerben Sie sich:
1. Lesen Sie die Vorder- und Erläuterungen auf der Rückseite der Datei sorgfältig durch.
2. Füllen Sie diese Datei leserlich in Großbuchstaben mit einem Kugelschreiber aus.
Wenn Sie bereits eine Schülerbeförderungskarte aus dem Vorjahr besitzen, geben Sie bitte die Nummer dieser Karte in das entsprechende Feld des Formulars 2 ein
3. Geben Sie unbedingt die Klasse des Kindes und die Telefonnummer der Eltern an.
4. Ihre Akte muss von den Eltern oder Erziehungsberechtigten unterschrieben und datiert sein.
5. Lassen Sie die Datei von Ihrer Schule abstempeln und unterschreiben.
Bei Ummeldungen ohne Änderung der Einrichtung und des Wohnsitzes ist der Stempel der Einrichtung nicht mehr erforderlich.
6. Senden Sie nur Ihre Akte zusammen mit einem Scheck* an TRANSDEV an folgende Adresse per Post zurück:
TRANSDEV VERSAILLES
23 bis allée des Marronniers
78000 VERSAILLES
Das Foto ist von Ihnen nach Erhalt der Karte zu kleben.
* Um die Höhe des Abonnements zu erfahren, senden Sie eine Informationsanfrage an die folgende Adresse: [email protected]