Ähnliche Nachrichten

I. Abonnieren oder erneuern Sie den Imagine R-Pass Ihres Kindes.
Für den imagine R-Plan> Abonnieren Sie den imagine-R-Plan
Das Departement Essonne bietet Unterstützung bei der Finanzierung des Imagine R-Pakets an. Zögern Sie nicht, sich bei Ihrer Abteilung auf der Website zu erkundigen https://www.essonne.fr/economie-amenagement-mobilites/mobilites/les-aides-aux-transports
II. Abonnieren oder erneuern Sie die Schulkarte für reguläre Linienbusse, die als Optile-Karte Ihres Kindes bekannt ist.
Die Schulbuskarte für reguläre Linien gilt für eine tägliche Hin- und Rückfahrt während der Schulzeit zwischen Wohnung und Schule, die auf den Linien des betreffenden OPTILE-Unternehmens durchgeführt wird.
Die Schulbuskarte für regelmäßige Linien ermöglicht auch eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen der Schule und dem Ort des Mittagessens.
So bewerben Sie sich:
1. Lesen Sie die Vorder- und Erläuterungen auf der Rückseite der Datei sorgfältig durch.
2. Füllen Sie diese Datei leserlich in Großbuchstaben mit einem Kugelschreiber aus.
Wenn Sie bereits eine Schülerbeförderungskarte aus dem Vorjahr besitzen, geben Sie bitte die Nummer dieser Karte in das entsprechende Feld des Formulars 2 ein
3. Geben Sie unbedingt die Klasse des Kindes und die Telefonnummer der Eltern an.
4. Ihre Akte muss von den Eltern oder Erziehungsberechtigten unterschrieben und datiert sein.
5. Lassen Sie die Datei von Ihrer Schule abstempeln und unterschreiben.
Bei Ummeldungen ohne Änderung der Einrichtung und des Wohnsitzes ist der Stempel der Einrichtung nicht mehr erforderlich.
6. Senden Sie nur Ihre Datei zusammen mit einem Scheck über 101 € per Post an die folgende Adresse an TRANSDEV zurück:
TRANSDEV COEUR ESSONNE
1 Avenue de la Résistance
ZI Das Weiße Kreuz
91700 SAINTE-GENEVIÈVE
Das Foto ist von Ihnen nach Erhalt der Karte zu kleben.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter 01 69 46 69 02