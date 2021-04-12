Ähnliche Nachrichten

Um Ihr Ticket per SMS zu kaufen, gültig für Ihre Linien 282, 480, 482, 483 und Unicorn, senden Sie BUS und die Liniennummer an 93100
Lot Keyword entwickelt sich für den Kauf von SMS-Tickets auf dem Gebiet Seine Grand Orly
Kein SEINEORLY mehr bei 93100!
Senden Sie nun BUS und Ihre leere Leitungsnummer an 93100, um Ihr SMS-Ticket zu kaufen:
- BUS282 für Linie 282
- BUS480 für Linie 480
- BUS481 für die Unicorn-Linie
- BUS482 für Linie 482
- BUS483 für Linie 483
Die Telefonnummer ändert sich nicht, nur das Schlüsselwort ändert sich.
Kein Wechselgeld?
- 2,50 € + mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS beinhalten (Ticketpreis wird von Ihrer Telefonrechnung abgebucht)
- Gültig für 1 Stunde ohne Umsteigen
- Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free
Gute Fahrt auf Ihren Buslinien Ile-de-France Mobilités!