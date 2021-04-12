Ähnliche Nachrichten

Lot Keyword entwickelt sich für den Kauf von SMS-Tickets auf dem Gebiet Seine Grand Orly

Kein SEINEORLY mehr bei 93100!

Senden Sie nun BUS und Ihre leere Leitungsnummer an 93100, um Ihr SMS-Ticket zu kaufen:

BUS282 für Linie 282

BUS480 für Linie 480

BUS481 für die Unicorn-Linie

BUS482 für Linie 482

BUS483 für Linie 483

Die Telefonnummer ändert sich nicht, nur das Schlüsselwort ändert sich.