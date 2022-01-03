Ähnliche Nachrichten

Sie können vor Ihrer Reise ein Ticket per SMS kaufen (nur Abonnenten von BOUYGUES, ORANGE, SFR und FREE)

ES IST GANZ EINFACH:

TEXT SENDEN: MLV

unter 93100 (Nummer)

Sie erhalten Ihr entmaterialisiertes Ticket per SMS!

WIE HOCH SIND DIE KOSTEN? //

2,50 Euro der Preis für 1 Pannenticket + mögliche Kosten für SMS für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzten SMS enthalten.

WIE LANGE IST DAS TICKET GÜLTIG? //

1H ohne Umsteigen

WAS SIND DIE BEDINGUNGEN? //

Haben Sie vorerst ein Smartphone mit einem Orange-, SFR- oder Bouygues-Abonnement, Free

Gute Fahrt auf unseren Linien