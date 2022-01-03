Ähnliche Nachrichten

Wenn Sie Ihr Ticket per SMS kaufen, senden Sie MLV an 93100
- 2,50 € + mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS beinhalten (Ticketpreis wird von Ihrer Telefonrechnung abgebucht)
- Gültig für 1 Stunde ohne Umsteigen
- Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free
Sie können vor Ihrer Reise ein Ticket per SMS kaufen (nur Abonnenten von BOUYGUES, ORANGE, SFR und FREE)
ES IST GANZ EINFACH:
TEXT SENDEN: MLV
unter 93100 (Nummer)
Sie erhalten Ihr entmaterialisiertes Ticket per SMS!
WIE HOCH SIND DIE KOSTEN? //
2,50 Euro der Preis für 1 Pannenticket + mögliche Kosten für SMS für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzten SMS enthalten.
WIE LANGE IST DAS TICKET GÜLTIG? //
1H ohne Umsteigen
WAS SIND DIE BEDINGUNGEN? //
Haben Sie vorerst ein Smartphone mit einem Orange-, SFR- oder Bouygues-Abonnement, Free
Gute Fahrt auf unseren Linien