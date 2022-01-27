Ähnliche Nachrichten

Ihr Busnetz in Marne-la-Vallée hat ein Netz von Händlern aufgebaut, die den Verkauf und das Aufladen von Navigo-Pässen (ausgenommen Jahresabonnements) sicherstellen.

Dieses lokale Netzwerk ermöglicht es Ihnen, Ihren Pass beim Einkaufen aufzuladen und in Spitzenzeiten nicht in den Warteschlangen der Automaten am Schalter zu warten. Dies ist meistens eine Bar, ein Tabakladen oder ein Presseladen.

Nachfolgend finden Sie den Standort der Händler in Ihrem Netzwerk, die sich freuen, Sie begrüßen zu dürfen: