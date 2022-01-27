Ähnliche Nachrichten

Von Ihrem Telefon aus mit der Anwendung Île-de-France Mobilités. Überprüfen Sie die Kompatibilität auf www.iledefrance-mobilites.fr
Von Ihrem Telefon aus mit der Anwendung Île-de-France Mobilités ist es einfach und bequem und was für eine Zeitersparnis!
An Verkaufsstellen, an Verkaufsautomaten, in einigen lokalen Geschäften
Sie können auch zu den Verkaufsschaltern, Automaten und einigen lokalen Geschäften gehen.
Und welche lokalen Geschäfte gibt es in Marne-la-Vallée?
Ihr Busnetz in Marne-la-Vallée hat ein Netz von Händlern aufgebaut, die den Verkauf und das Aufladen von Navigo-Pässen (ausgenommen Jahresabonnements) sicherstellen.
Dieses lokale Netzwerk ermöglicht es Ihnen, Ihren Pass beim Einkaufen aufzuladen und in Spitzenzeiten nicht in den Warteschlangen der Automaten am Schalter zu warten. Dies ist meistens eine Bar, ein Tabakladen oder ein Presseladen.
Nachfolgend finden Sie den Standort der Händler in Ihrem Netzwerk, die sich freuen, Sie begrüßen zu dürfen:
Le Saint-Domingue 27, place de l'Europe Bailly-Romainvilliers Le Céleste 3, place de la Marne Bussy-Saint-Georges Aux Cigares du Pharaon 60 bis avenue de la Jonchère Chanteloup-en-Brie Le Longchamp 6, rue du Général Leclerc Esbly Point Info Bus Gare de Lagny Thorigny rue de la gare Thorigny-sur-Marne Les Hauts de Vallières 17 Allée des Rousselets ZAC des Vallières - C. Cial Intermarché Thorigny-sur-Marne La Civette de Lagny 21 rue du Chemin de Fer Lagny-sur-Marne Tabac-Presse Orly Parc C. Cial Orly Parc Lagny-sur-Marne Le Pressoir 15 avenue de Saria Serris
Wo werden Sie also beim nächsten Mal Ihren Pass laden?