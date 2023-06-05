Ähnliche Nachrichten

Um den Preis für die Reise Ihres Kindes zu erfahren, kontaktieren Sie uns.

Seien Sie vorsichtig, wenn der Endpreis 365 € übersteigt, wird Ihre Anfrage automatisch abgelehnt.

>Der Navigo Imagine'R-Pass ist für Sie vorteilhafter.

Kommunale und departementale Subventionen:

Damit zum Zeitpunkt der Zeichnung ein Zuschuss gewährt werden kann, muss Ihre Gemeinde zunächst die Höhe ihrer Beteiligung beim Spediteur angeben.

Für die Gemeinden des Val-de-Marne wurde unseren Dienststellen keine Subvention gemeldet.

Wir laden Sie jedoch ein, sich an Ihr Rathaus oder die Verkehrsabteilung Ihrer Gemeinde zu wenden, um von einem möglichen Zuschuss zu profitieren.

Das Departement Val-de-Marne bietet unter bestimmten Bedingungen auch einen Zuschuss an.

Wir laden Sie ein, die Website der Abteilung zu konsultieren, indem Sie hier klicken , um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu erfahren.

Bitte beachten Sie, dass dieser Abteilungszuschuss nicht auf den Preis angewendet wird, der während Ihres Abonnements an den Spediteur gezahlt wird. Letzteres wird von Ihnen nach Erhalt Ihres Optile-Schulausweises angefordert.