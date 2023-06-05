Ähnliche Nachrichten

Für wen ist die Optile-Schülerbeförderungskarte gedacht?
Die Optile-Schülertransportkarte ist eine ticket, die nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist und während der Schulzeit durchgeführt werden muss.
(Mit dieser Karte können Sie während der Schulferien nicht reisen).
Es richtet sich an Schüler der Mittel- und Oberstufe, die eine Grund- oder Sekundarschulbildung oder eine Lernvorbereitungsklasse absolvieren.
Kindergarten- und Grundschüler haben keinen Anspruch auf eine Optile-Schulkarte.
Darüber hinaus wird diese Karte vom Busnetzbetreiber (Keolis Ouest Val-de-Marne) nach einem Abonnement ausgestellt.
Teilnahmevoraussetzungen:
Um von der Optile-Schulkarte profitieren zu können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Wohnsitz in Île-de-France: Es kann nur eine Wohnadresse beibehalten werden.
- Am 1. September des Schuljahres des Abonnements unter 21 Jahre alt sein.
- Werden Sie mit dem Status eines Externen oder Halbpensionärs in der Mittel- oder Oberstufe unterrichtet.
- Sie müssen Ihren Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt haben.
- Das Abonnement muss vor dem 31. Oktober 2023 erfolgen*
* Darüber hinaus können nur Anträge geprüft werden, die sich auf eine bestimmte Situation beziehen (Umzug, Wechsel der Niederlassung usw.).
Wie abonniere ich den Optile-Schulausweis?
> Es werden nur vollständige Akten bearbeitet, unvollständige, unleserliche oder nicht konforme Dateien werden automatisch an die Familien zurückgegeben.
> Es werden nur Bewerbungen bearbeitet, die per Post eingehen, vor Ort werden keine Dateien angenommen.
Schritte zum Abonnement:
- Laden Sie unten die Datei herunter, die Sie ausdrucken und ausfüllen müssen
> Alle Felder in den Teilen A / B / C sind Pflichtfelder, Feld D ist optional.
> Der Stempel und die Unterschrift der Schule sind ebenfalls für jedes neue Abonnement obligatorisch.
Laden Sie hier Ihre Datei herunter
- Fügen Sie Ihrer Akte in einem Umschlag Ihre Zahlung per Scheck bei, zahlbar an KEOLIS
(Details im Abschnitt "Preise der Optile-Schulkarte")
> Es dürfen keine Fotos, vorfrankierten Umschläge oder andere Artikel gesendet werden. Wir können die Rücksendung dieser Artikel nicht garantieren.
- Senden Sie Ihre Datei per Post an folgende Adresse:
Keolis - Schulkartenservice
Bouvray-Weg - CS 60671
94311 ORLY CEDEX
- Erhalten Sie den Schulausweis so schnell wie möglich an die Adresse, die Sie uns in der Datei mitgeteilt haben.
Preis der Optile-Schulkarte:
Die Preise der Optile-Schulkarte basieren auf der Anzahl der Abschnitte, d. h. einer von Optile und Île-de-France mobilité berechneten Entfernung zwischen der Abfahrtsadresse und der Schule.
Um die Anzahl der Abschnitte zu erfahren, die der Route Ihres Kindes entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte.
Nachfolgend finden Sie die Tarife für das Schuljahr 2023-2024
Um den Preis für die Reise Ihres Kindes zu erfahren, kontaktieren Sie uns.
Seien Sie vorsichtig, wenn der Endpreis 365 € übersteigt, wird Ihre Anfrage automatisch abgelehnt.
>Der Navigo Imagine'R-Pass ist für Sie vorteilhafter.
Kommunale und departementale Subventionen:
Damit zum Zeitpunkt der Zeichnung ein Zuschuss gewährt werden kann, muss Ihre Gemeinde zunächst die Höhe ihrer Beteiligung beim Spediteur angeben.
Für die Gemeinden des Val-de-Marne wurde unseren Dienststellen keine Subvention gemeldet.
Wir laden Sie jedoch ein, sich an Ihr Rathaus oder die Verkehrsabteilung Ihrer Gemeinde zu wenden, um von einem möglichen Zuschuss zu profitieren.
Das Departement Val-de-Marne bietet unter bestimmten Bedingungen auch einen Zuschuss an.
Wir laden Sie ein, die Website der Abteilung zu konsultieren, indem Sie hier klicken , um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu erfahren.
Bitte beachten Sie, dass dieser Abteilungszuschuss nicht auf den Preis angewendet wird, der während Ihres Abonnements an den Spediteur gezahlt wird. Letzteres wird von Ihnen nach Erhalt Ihres Optile-Schulausweises angefordert.
Erfahren Sie mehr:
Benötigen Sie weitere Informationen zur Bedienung oder zum Abonnement der Optile School Card?
Kontaktieren Sie uns! Unsere Teams beantworten gerne Ihre Fragen.